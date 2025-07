Ya son cuatro años y cuatro meses juntos. Adidas y Junior han hecho una buena pareja desde el 16 marzo de 2022, cuando el club rojiblanco anunció el matrimonio con la prestigiosa marca alemana de ropa deportiva.

La relación ha sido idílica hasta ahora, pero hace unos meses circularon algunos rumores sobre un supuesto rompimiento.

Sin embargo, oficialmente no se habla de separación, por lo menos no del lado del conjunto rojiblanco, que se encuentra a gusto con la multinacional, según Jimmy Char Navas, que es uno de los accionistas del club que tiene afinidad e influencia en las cuestiones de mercadeo e indumentaria.

“Junior está firme con Adidas y no ha pensado en cambiar de marca”, expresó Char Navas.

El dirigente, que también es presidente de la Federación Colombiana de Béisbol, explicó que el contrato con Adidas vence en diciembre, pero que ya se encuentran en tratativas para la renovación.

“Todo es posible. Siempre es así, pero no se ha hablado nada diferente a Adidas. Nosotros seguimos con Adidas. Digo que es posible porque en algún momento Adidas puede que decida que no quiere seguir con Junior y tocaría buscar a otro (sponsor). Pero Junior está firme con Adidas y no ha pensado en cambiarlo”, reafirmó Char Navas.

“Por lo pronto, ya se está hablando de la renovación. Estamos en eso”, apuntó Jimmy Char, que al mismo tiempo anunció que “en agosto se debe estar estrenando la nueva camiseta alterna”. “Todo eso lo maneja directamente Adidas. Ellos preparan el lanzamiento”, agregó.

En cuanto al buen comienzo del equipo dirigido por Alfredo Arias, Char Navas comentó: “La verdad que sí gustó cómo jugó el equipo. Yo creo que a la afición también le ha gustado. Esperemos que siga así y que se mantenga todo el semestre”.