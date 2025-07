Nacido en Massarelos, cerca de Oporto, Diogo Jota cumplió en el Wolverhampton Wanderers y el Liverpool su sueño de niño de jugar en la Premier League. Despuntó en el Paços de Ferreira, pasó sin hacer ruido por el Atlético de Madrid y se consolidó en el Wolves como un delantero pequeñito pero con mucho olfato de gol, habilidad que le valió hace cinco años un traspaso al Liverpool, donde consiguió sus mayores éxitos.

Diogo José Teixeira da Silva, conocido como Diogo Jota, falleció este jueves de madrugada en un accidente de tráfico en Cernadilla (Zamora), junto a su hermano André, que era también futbolista y militaba en el Peñafiel de la Segunda división portuguesa.

Las fuentes consultadas por EFE apuntan a que el coche pudo sufrir el reventón de uno de sus neumáticos mientras realizaba un adelantamiento, por lo que se salió de la vía, se incendió y quedó totalmente calcinado.

Los bomberos extinguieron el incendio, que se propagó a la vegetación colindante, y colaboraron con los servicios sanitarios de Emergencia y la Guardia Civil, en tanto que los servicios de emergencias solo pudieron confirmar la muerte de los jóvenes.

Nacido el 4 de diciembre de 1996, el delantero fichó a los trece años por las categorías inferiores del Paços Ferreira, con el que debutó en la Copa Portuguesa en octubre de 2014 y en la Liga en febrero de 2015, además de convertirse en el jugador más joven en la historia del club en anotar un gol en Primera división.

El auge del fútbol portugués y su facilidad para ver puerta -marcó 20 tantos en 47 partidos con los portugueses- hizo que el Atlético de Madrid se fijara en él y pagara 7 millones para llevarlo a una Liga Española en la que nunca debutó.

Dos cesiones, una al Oporto y otra al Wolves, confirmaron su valía en Europa y los ingleses le ficharon en 2018 de forma permanente por 14 millones, una cifra bastante alta para un club que militaba en el Championship (Segunda división), pero al que sus vínculos con Jorge Mendes (agente del jugador) le facilitaban la atracción de talento portugués.

Con los ‘Wolves’ se convirtió en uno de los delanteros más interesantes de la liga. Era pequeño, rápido y sorprendentemente iba muy bien de cabeza. Consiguió un ascenso a la Premier y, formando pareja con Raúl Jiménez arriba, clasificó al equipo por primera vez a Europa en casi cuatro décadas.

Después de tres temporadas y más de 40 goles con Nuno Espirito Santo en el banquillo, el Liverpool desembolsó 40 millones por él, una cantidad que parecía desproporcionada en el momento, sobre todo porque se produjo en septiembre de 2020, en medio de la pandemia de covid, pero que Jota no tardó en hacer que se olvidara.

Compitiendo en el mejor Liverpool de las últimas décadas, Jota siempre aceptó su papel, fuera suplente o titular, y rindió de ambas formas. En sus primeros años fue un recambio de Roberto Firmino y en los últimos, titular muchas veces por delante de Darwin Núñez. Marcó 65 goles en 185 partidos y llenó su palmarés con una Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

“Es algo increíble”, dijo tras ganar la primera Premier de su carrera. “Es algo con lo que no podía ni soñar cuando era un niño. Soñaba con jugar en la Premier League, pero nunca podría haberme imaginado ganarla. Solo quería jugar, porque sabía que era la mejor liga del mundo. Y lo he conseguido. He conseguido ese sueño, lo hice con el Wolverhampton, pero cuando completas el primer sueño, desbloqueas un nuevo nivel y cuando llegué al Liverpool sabía que era posible. Y lo conseguí”.

A nivel de selecciones, Jota debutó en noviembre de 2019 con la absoluta de Portugal. Sumó 49 internacionales, marcó 14 goles y levantó las dos Nations League, la de 2019 y la de 2025.

Casado hace escasos días con Rute Cardoso, Jota era padre de tres hijos.