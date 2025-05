Aún no lo cree. Cuando Gabriel Berdugo recibió el llamado de EL HERALDO seguía en shock, pensando que la noticia de la muerte de Juan Ramón ‘La Bruja’ Verón era falsa, una broma pesada. Pero no. Junior perdió este martes a una de las grandes leyendas de la institución, un hombre que dejó una huella inmensa en Barranquilla, siendo artífice importante de la primera estrella bordada en el escudo rojiblanco.

“Erdaaa, no lloré de vaina, pero nojoda, sentí una vaina que no creo todavía, porque el hombre (‘la Bruja’ Verón) era una persona muy fuerte. Se fue una persona que dejó una huella grande, la de una persona humilde, respetuosa, sencilla, con unos sentimientos que otro jugador no había tenido en Junior. Le mando toda mi solidaridad a la familia. Se fue una gloria del fútbol, aunque la gente no lo crea”, afirmó Berdugo en diálogo con esta casa editorial.

Para el ‘Capi’, como es conocido Berdugo, Verón ha sido uno de los dos más grandes jugadores que ha vestido la elástica del Junior. Según el exdefensor barranquillero, el argentino fue el que les inculcó a ese grupo del 77 la mentalidad ganadora que los llevó a obtener el primer título, ese que partió la historia de Junior en dos.

“Verón ha sido el mejor futbolista que ha llegado a Barranquilla, junto con Víctor Ephanor. Ephanor por el espectáculo, pero ‘la Bruja’ era ganador, no quería perder con nadie. Fue el tipo que nos metió esa mentalidad ganadora. Era un gran formador. Por eso es que el equipo del 77 ganó como ganó, porque estábamos liderados por él tanto en el campo como en el banco. Aprendimos mucho de ‘la Bruja’, porque tenía una trayectoria espectacular, lo respetábamos. Lo ganó todo”, expresó.

Berdugo describe a Verón como un líder, una persona con un carisma especial, que se ganó el corazón de compañeros e hinchas del Junior. Fue precisamente eso lo que los llevó a elegirlo como el técnico que tomara la batuta del equipo tras la salida del argentino José Varacka.

“Era una persona callada, que abría la boca para decir lo que tenía que decir. Era un tipo que respetaba a todo el mundo, siempre positivo, que compenetró mucho con los hinchas, lo amaban. Nosotros estábamos sorprendidos con el cariño que le tenían. Cuando Varacka se fue, nosotros fuimos los que nombramos a ‘la Bruja’ técnico, por eso, porque compenetraba con todos, con nosotros y con los hinchas. Sabía mucho y tenía toda la experiencia del mundo. Todo nos salió bien. ‘La Bruja’ era el indicado para agarra las riendas del equipo y el tiempo nos dio la razón”, cuenta.

Berdugo recuerda la última vez que habló con la Bruja, fue en el reencuentro que tuvieron varios de los campeones del 77 en la inauguración del monumento la Ventana de Campeones. Ahí, como siempre lo hacían cada vez que se reunían, gozaron y recordaron aquellos tiempos de gloria.

“Tuvimos una muy buena relación, era un tipo muy humano. La última vez que vino —para el homenaje a las figuras del Junior en la inauguración de la ‘Ventana de Campeones’— hablamos mucho, nos divertimos recordando esa época del título. El reencontrarnos nos hacía muy bien. Lo vamos a extrañar mucho. Siempre será doloroso perder a un amigo, mucho más a esos amigos con los que viviste tantas cosas, con los que celebraste, con los que pasaste a la historia. La Bruja fue uno de ellos y siempre estará en nuestros corazones. Dejó, sin duda, una huella grande en Barranquilla”, concluyó.