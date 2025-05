El internacional brasileño Raphinha, estrella del FC Barcelona, afirmó que estuvo cerca de defender la camiseta de la selección italiana, aunque finalmente jugó con ‘la Canarinha’.

“Estaba prácticamente todo listo para ir”, pero “por suerte mi pasaporte no llegó”, reveló el delantero de ascendencia italiana en una entrevista en el canal de Youtube de la periodista Isabela Pagliari.

Raphinha confesó que la ‘Azzurra’ le presentó un proyecto “increíble” y que casi acepta ir convocado para la Eurocopa de 2020, que se disputó un año después debido a la pandemia de covid-19 y que precisamente ganó Italia tras imponerse en la tanda de penaltis a Inglaterra.

“En aquella época, personas de la selección italiana me llamaban. Jorginho (brasileño naturalizado italiano) me llamaba constantemente. La comisión técnica italiana tenía un proyecto increíble para mí, algo que realmente me llamó la atención”, relató el jugador que en octubre de 2020 fue traspasado por el Rennes francés al Leeds United inglés.

Sin embargo, contó que siempre tuvo la “esperanza” de ser convocado con ‘la Canarinha’.

“Y, afortunadamente, mi pasaporte italiano no llegó a tiempo”, añadió Raphael Dias Belloli, nombre de pila de Raphinha y quien nació en la ciudad brasileña de Porto Alegre.

Un mes después de esa Eurocopa, la selección brasileña, a los mandos del técnico Tite, convocó al entonces jugador del Leeds United inglés y hoy es uno de los pilares de la pentacampeona del mundo junto con Vinícius Júnior, extremo del Real Madrid.

Raphinha está cuajando una temporada espectacular con el Barcelona. Ya suma 31 goles y 22 asistencias en 52 partidos, de acuerdo con los datos del club azulgrana.

Esos números, además del hecho de haber ganado la Copa del Rey y poder conquistar este mes la Liga de Campeones de Europa y la Liga española, le han situado entre los máximos favoritos para alzarse con el Balón de Oro, según la prensa.