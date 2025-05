Javier Báez asumió su fallo en el penal y se auto señaló como el culpable de que Junior no haya podido vencer a la suplencia del América en el Metropolitano.

El paraguayo salió a la zona mixta a dar la cara y no entró en rodeos para ponerle el ‘pecho a las balas’ por sus compañeros.

“No hay que buscar culpables, soy el único responsable de lo que pasó, de que no hayamos ganado. La gente hizo un esfuerzo grande, vino al estadio, se mojó, nos apoyó. César (Farías) me respalda mucho con su cuerpo técnico. Y ni hablar del esfuerzo grande que hicieron mis compañeros. Pongo la cara, hoy me tocó a mí, soy el responsable que no hayamos conseguido los tres puntos. Es una lástima”, afirmó.

Báez aseguró que no dudó al momento del cobro, resaltando la virtud del arquero uruguayo Santiago Silva que adivinó sus intenciones. “No dudé nunca, simplemente me la atajó. Son cosas que pasan”, manifestó.

Por su parte, el arquero Santiago Mele resaltó el hecho de que el equipo sigue sumando y que volvió a dejar el arco en cero.

“Creo que hicimos muchas cosas bien en este partido, fuimos los claros dominadores. Seguramente tuvimos las situaciones de gol más claras. Lo positivo de hoy es que volvimos a recuperar el cero en el arco y seguimos sumando puntos. Tenemos un desafío personal, que muchos ya lo saben, que es sobre los puntos queremos lograr y en qué puestos queremos clasificar, por eso son de mucha importancia los partidos que vienen. De nada sirve que quememos todas las naves ahora y nos quedemos sin gasolina para los ‘playoff’. Creo que debemos tomar este punto con el equilibrio necesario para seguir trabajando, para seguir mejorando y llegar en las mejores condiciones para lo que se viene después”, expresó.

Mele ratificó su confianza en los hombres de arriba, dejando claro que confía en que los goles llegarán en el momento más importante.

“El cero nunca lo consigue solo el arquero, depende de todo el equipo. El delantero es el primer defensor y los que estamos atrás somos los primeros atacantes. A mí no me corresponde decirles a mis compañeros de arriba lo que tienen que hacer, porque tenemos jugadores más que capacitados en esas posiciones, que se preparan y que le han dado muchas alegrías a Junior. Simplemente a veces pasa que no entra. Pero igual creo que es muy positivo haber vuelto a sumar un punto después de una derrota y sacar otro arco en cero. No nos conformamos, porque queremos ganar siempre, pero creo que vamos por buen camino”, concluyó.