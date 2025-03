Se fue un popular personaje del fútbol colombiano. Armando Osma, mejor conocido como ‘Piripi’, ex delantero de varios clubes del balompié nacional y entrenador y asistente técnico de diversos equipos del país y el exterior, falleció a los 63 años de edad, cuando se encontraba en un entrenamiento del Club Deportivo La Unión de Pujilí, de la segunda división de Ecuador, según reportes de la prensa de aquel país.

“Primicias confirmó la muerte del entrenador, quien se descompensó en medio de la práctica, con lo cual, en principio, sufrió un paro cardíaco”, informó la sección deportiva de la página web Primicias, de territorio ecuatoriano.

Osma jugó como un incansable luchador y potente delantero de área durante 16 años, entre 1981 y 1997. Comenzó en el Atlético Bucaramanga y luego pasó por Once Caldas, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Millonarios y Cortuluá.

Su carrera como entrenador transcurrió de la mano de Luis Fernando Suárez, con quien asumió la dirección técnica de la selección de Ecuador entre agosto de 2004 y noviembre de 2007. Suárez como timonel y Osma como asistente llevaron al ‘Tri’ al Mundial de Alemania 2006, donde alcanzaron a avanzar hasta los octavos de final.

También trabajaron juntos en Deportes Tolima, Aucas (Ecuador), Juan Aurich (Perú), La Equidad y Junior. En el equipo rojiblanco, Suárez y Osma dirigieron en parte del primer semestre de 2019. Cuando clasificaron al equipo a los cuadrangulares semifinales de la Liga I, la directiva decidió retirar al cuerpo técnico, por una larga recha de empates, para traer a Julio Avelino Comesaña, quien terminó coronándose campeón.

No obstante, varios jugadores, como es el caso de Sebastián Viera, capitán de aquel momento, le dieron mérito a Suárez y a Osma en la consecución de la estrella.

Junior FC lamenta profundamente el fallecimiento de Armando ‘Piripi’ Osma, un hombre que dedicó su vida al fútbol con pasión y entrega. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.

Descansa en paz.

Tu legado en el… pic.twitter.com/V7YoGTvgMT — Junior FC (@JuniorClubSA) March 28, 2025

“Armando era el técnico de la Primera C cuando yo llegué a dirigir al Cali. Me llevaba informes de los equipos, así como era él. Un día me llamó y me dijo: me echaron del Cali, cuando usted quiera, puede contar conmigo. Llegamos a Tolima e hicimos una buena campaña. Después fuimos a Aucas, vivimos en un solo apartamento, él dormía en un sofá-cama, comprábamos un vino de caja, que era para lo que alcanzaba, y charlábamos de fútbol”, recordó Luis Fernando Suárez en diálogo con Win Sports.

“Un año después estábamos en la selección de Ecuador, y mucho de lo que yo conseguí, lo que a mí me endilgan, el llegar al punto que llegamos, fue debido al trabajo con Armando. Me duele mucho el perder a un amigo, a alguien que fue tan importante para mí porque me hizo crecer mucho como entrenador”, agregó Suárez con la voz entrecortada.

🎙️ El profe Luis Fernando Suárez, compañero y colega del "Piripi" Osma, habla de Armando, su gran amigo. pic.twitter.com/NuJ76x1DYV — Win Sports (@WinSportsTV) March 28, 2025

Los dos fueron campeones con los rojiblancos de la Superliga 2019, la cual le ganaron al Deportes Tolima en Ibagué. En la Copa Libertadores no superaron la primera ronda.

‘Piripi’ Osma fue director técnico en Real Floridablanca, selección Ecuador sub-23, Olmedo (Ecuador), Aucas (Ecuador), Manta (Ecuador), Macará (Ecuador), Águila (El Salvador), América de Quito, Atlético Bucaramanga, Bogotá FC y Cumbaya (Ecuador).

En los últimos días se encontraba en el país vecino tratando de buscar una oportunidad para laborar, según versiones de prensa. Su nombre también estaba sonando para volver a ser asistente técnico de Suárez en el Deportivo Pereira ante la partida de John Jairo Bodmer.

