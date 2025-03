Hay otros motivos. Jorge Luis Pinto se fue del Unión Magdalena por las ocho jornadas sin ganar en la Liga I 2025, pero también por una serie de razones extrafutbolísticas. Eso fue lo que admitió en una charla con Javier Hernández Bonnet, Javier Castell, Norberto Peluffo, Óscar Julián Ruiz y Carlos De La Pava en el programa Jugada Maestra.

En el remate del espacio futbolero, en el que se habían referido a otros temas, Bonnet le preguntó a Pinto sobre los motivos que lo empujaron a marcharse del ‘Ciclón’ después de haberlo ascendido a la primera división del fútbol colombiano.

El entrenador respondió extensamente, sin mencionar nombres específicos, que se presentaron cuestiones relacionadas con el mundo de las apuestas.

“Me fui porque he cumplido con el reto para el que vine, que era ascender el equipo, y pensé que podíamos hacer cosas posteriores buenas y todo eso. Segundo, porque estoy muy preocupado por la circunstancia de ocho partidos sin ganar, eso no me había pasado en la vida. Hay múltiples factores, factores técnicos y factores de otra índole, en donde hay dudas, muchas dudas, de acuerdo a lo que hemos venido dialogando y conociendo, algo que se está manejando fue extrafutbolístico. Y en eso estoy, y me di cuenta de eso, y dije: ‘bueno, aquí de pronto no hay que hacer muchas cosas. Fundamentalmente por eso”, comentó Pinto inicialmente.

Pinto sospecha que los buenos resultados que se le escaparon en la agonía del tiempo tienen tufillo a amaño.

“Me dolió y me ha dolido mucho ese trasegar de ocho partidos sin ganar, y hoy, cuando oigo muchos comentarios de algunas personas de adentro, muy delicados, llego a una realidad muy delicada: hay algo en el manejo de los partidos”, agregó.

“Con el debido respeto, eso tiene que ver mucho con los apostadores. Parece que hay detalles de partidos, por ejemplo, salieron con un chisme o un comentario que pagaban 45 millones de pesos por ocho tiros de esquina, y en un partido a los 15 minutos iban cinco. Entonces yo me quedo asombrado ante eso. Digo: ‘bueno, ¿qué es esto?’. Son detalles que me llevan a otras cosas y por eso resolví fundamentalmente arrancar”.

El experimentado aseguró que su relación con Eduardo Dávila, máximo accionista del cuadro bananero, quedó en buena tónica.

“Estamos bien, súper. Lo siento por él y por todo porque veníamos haciendo una cosa muy buena y él estaba supremamente contento. No fue fácil. Eduardo es formal y hablé muy claramente. Le dije con sinceridad las cosas. De pronto viene otra persona y lo hace mejor, y punto”, afirmó.

Sin embargo, sí reconoció que encaró diferencias con el presidente del club, Alberto Mario Garzón, quien habría tratado de imponerle algunos jugadores.

“Totalmente. Eso lo enfrenté. De tú a tú. Con el presidente. No con Eduardo, con el presidente, que hubo una novatada ahí, hay que decirlo. Eso también, indudablemente, me molestó terriblemente. Y algunas dudas y todo eso. En fin, hay un cúmulo de cosas ahí que no me dejan la cabeza tranquila. Hay algunos muchachos muy profesionales, indudablemente”, puntualizó.

Unión Magdalena contrató a Alexis García en reemplazo de Pinto. El chocoano, que salió de La Equidad por malos resultados, asumirá al conjunto samario desde este sábado, cuando será presentado a los medios de comunicación.