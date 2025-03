César Farías tuvo días de tranquilidad después de mucho tiempo. La victoria 2-1 ante Millonarios el pasado domingo hizo que esta semana de trabajo se viviera en paz para él luego de estar en la cuerda floja por la eliminación de la Copa Sudamericana a manos del América.

“Siempre hay la intención de mejorar, de crecer y sostener las cosas buenas. Ante América se mostró un buen fútbol en el segundo tiempo. Contra Millonarios también se mantuvo el buen fútbol en los 90 minutos. Siempre hubo cosas positivas y para mejorar”, declaró en rueda de prensa.

“El equipo termina fuerte los segundos tiempos y bien físicamente. Entra la segunda unidad y lo hace bien. Hace provecho del aspecto climático y del empuje de su gente. Se viene en crecimiento en algunos aspectos que nos permite jugar mejor fútbol. Estas victorias nos dan más seguridad para jugar al fútbol”, complementó.

Sin embargo, en medio medio de esas tranquilidad que se vio en estos días, el orientador dijo que por la gran competencia que hay, hubo hasta una pelea en un entrenamiento.

“Esta semana hemos trabajado bien, hubo hasta puños de hombres y estamos ilusionados para traernos los tres puntos y determinados a hacer bien las cosas. “Esta semana ha sido de pelear, una lucha interna dura para llegar al partido y el balance es que vamos a llegar bien para buscar el partido”, señaló.

El timonel expresó que este partido ante Llaneros, el domingo, a las 8:30 p.m., en el estadio Belo Horizonte Rey Pele, lo afrontarán con mucha seriedad para que no les suceda lo mismo que ante Envigado.

“Junior ante los equipos grandes juega bien y esos partidos no preocupan tanto, están todos concentrados. Ante un equipo como estos no podemos permitir que nos pase lo de Envigado. Debemos ir a imponer nuestro fútbol con grandeza. Si dejamos que el rival sea el que imponga vamos a tener inconvenientes. Este partido lo estamos tomando con la mayor de las seriedades. Este es un partido difícil, que se nos puede complicar. Hay que ir con el carácter necesario, la determinación para poder conseguir los tres puntos”, comentó el DT.

“Uno ve lo malo y lo bueno. De visitante estamos haciendo el mejor arranque de los últimos años. Ojalá podamos ganar el domingo y vamos con esa intención. No podemos dejar que el rival coja el protagonismo. Nosotros tenemos claro que los elogios y las críticas están en el mismo saco y que si no lo sabes interpretar bien te caes”, añadió.

El técnico mostró respaldo absoluto por todos los futbolistas de su plantel.

“Yo creo en todos mis futbolistas, sino no trabajaría con ellos. Elijo creer en el recurso humano. Yo también soy de la orilla de la playa y esa gente habla duro, fuerte y cree que la controversia se saca beneficio de eso”, comentó.

El venezolano reconoció que han tenido problemas en la defensa, pero no tan graves como lo han querido hacer ver.

“Tengo la fortuna de ir y dialogo e con el que me toque, no me intimida eso, me alimenta. Al final se tiene la capacidad de decidir y tomar justicia. Yo veo que se dice tantas cosas de la defensa y cuando reviso los últimos 10 años este es el equipo que a la octava fecha ha recibido menos goles”, apuntó.

“Hemos recibido críticas y es bueno porque podemos mejorar todavía y eso se lo digo a los jugadores. No creo que hemos estado del todo bien, pero hemos hecho cosas buenas. Solo hay un equipo bien en la defensa que es Medellín, que le han hecho solo dos goles”, añadió.

El técnico dijo que el quedar mal parados a veces se debe al fervor del ataque: “En el fervor de querer jugar en ataque se descalabran muchos equipos y eso permite que sea una liga buena. En lo colectivo toque al que le toque jugar, está bien. No hay dificultad con la altura, no creo que vaya a haber variaciones. Estamos pensando en repetir lo mismo y ya llegará el partido donde necesitaremos otro módulo táctico. No veo la necesidad, veo el buen desempeño y mi respaldo está para todos”.

“Estamos trabajando para marcar más goles, porque estamos produciendo situaciones y ya vendrá la calma. Tuvimos una caída dura en penales ante América y no nos rendimos. Hay cosas positivas para poder hacer más y eso lo deja a uno más tranquilo”, apuntó.

El timonel dio su opinión sobre el fútbol que muestra Junior actualmente.

“Hoy en día hay gente que sin ver los partidos ve los números y puede decir que es balanceado. Es el mejor balance en contra de los últimos años. Vamos por buen camino. Es un equipo que sabe defender y sabe cuándo tiene que atacar, elaborar, cuando tiene que ir a la altura. Este es un equipo flexible que tiene lectura y se acomoda al partido. Tiene jóvenes con energía y está Liga es compleja porque tiene disparidades en los planteles. Uno debe tener el foco bien puesto y con la flexibilidad para tomar decisiones”, comentó.

“Cada quien tiene sus realidades. Junior, por mucho que quiera cambiar, no puede, porque tiene una influencia social grande. A veces la gente prefiere perder pero jugar como le gusta. Debemos tener la calma para tomar las decisiones que pueden ayudar para tomar las decisiones correctas. Queremos un Junior que tenga la pelota, pero es cierto que cuando eso ha pasado no hemos conseguido algunos resultados”, acotó.

Por último, César Farías dijo que este Junior va en un “camino correcto”.

“A mí me corresponde entrar en un análisis profundo y el que está afuera lo único que le interesa es ganar y yo también si soy hincha pido lo mismo. El entrenador debe tener la capacidad para que fluyan los procesos. Los torneos son flojos hasta la jornada 10-12. Los mismos partidos te despiertan y para allá va Junior. Los que hicieron así alguno salió campeón, otros llegaron a la final. Vamos en el camino correcto, tenemos que mejorar y no nos podemos conformar, esto es un equipo grande”, concluyó.