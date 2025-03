¿Junior encontró en Yimmi Chará el volante mixto que necesitaba ante la ausencia por lesión de Harold Rivera?...

Si es por lo visto en los partidos ante América y Millonarios, sí. Habrá que ver con el transcurrir de otros juegos si se afianza y evoluciona en su nueva posición. Por lo pronto, el caleño se siente cómodo, y habló con EL HERALDO al respecto.

¿Qué balance hace de lo que va de la temporada hasta ahora?

Creo que muchos aspectos positivos. Teníamos la ilusión de seguir en la Copa Sudamericana. Por ese lado, mucha frustración, pero en lo que va de la Liga el balance es positivo. El equipo ha ido mejorando en muchas partes del juego. Eso ha sido fundamental para recuperar los puntos que hemos perdido de local.

¿Golpeó mucho la eliminación contra el América?

Sí, bastante. Tanto para nosotros, la hinchada, los directivos, todos teníamos esa ilusión de seguir en la competencia. Lastimosamente no alcanzó para seguir, pero ahorita hay que pensar en lo que es la Liga.

¿Cómo encararon ese partido ante Millonarios después de la eliminación ante América, en medio del desánimo generalizado y toda la presión que había sobre ustedes y, especialmente, sobre el entrenador?

Veníamos de un golpe duro días atrás, entonces iba a ser importante que pudiéramos mostrar otra cara. A pesar de que se había quedado por fuera de la competencia internacional, teníamos una nueva oportunidad de seguir en los primeros puestos en la Liga. Fue importante que el equipo pudiera darle vuelta rápidamente a lo que había pasado.

¿Es verdad que en los entrenamientos ahora le dicen Édgar Davis?

Jejejeje… no, no, no, no. Aprendiendo, aprendiendo cada día.

A quien sí se parece bastante en su estilo de juego como volante de primera línea es a su hermano, Diego Chará, que a sus 38 años acaba de convertirse en el primer jugador en llegar a 400 partidos en un solo club de la MLS (Portland Timbers). Así jugaba Diego en el tiempo que lo vimos en el Quindío antes de irse a Estados Unidos…

Sí, tuve la oportunidad de jugar mucho tiempo a su lado, aprender junto a él. Y creo que en esta parte de mi carrera ha sido fundamental todo eso.

Felipe Chará, el otro de sus hermanos futbolistas, también era volante de marca. Tenía de dónde aprender a jugar en esa posición…

Sí, siempre me guiaron. Siempre están muy pendientes de lo que pasa. Creo que esa unión familiar la mantenemos.

¿Lo han llamado? ¿Lo molestaron? ¿Le hicieron algunas recomendaciones?

Están orgullosos de ver que las cosas están saliendo, que están funcionando. Ellos mismos saben que esa no es una posición fácil, y más para una persona que no está acostumbrada a defender tanto.

¿Usted se siente cómodo en la posición o lo toma como algo coyuntural? ¿Lo puede hacer solo en algunos partidos o permanentemente?

Eso lo dirá el pasar de los partidos, por el momento, estoy cómodo en la posición, aprovechando cada oportunidad de jugar. Lo que yo digo, el poder tener o aprender de varias posiciones, te brinda una puerta bastante grande, bastante amplia. Y también creo que ayuda al equipo para que sea más fuerte en la parte del ataque.

Sinceramente, ¿no arrugó la cara cuando le dijeron: vas a jugar ahí en primera línea?

No, no, no. En esos momentos del partido, cuando perdíamos 2-0 ante América, el técnico toma la decisión de que jugara en esa posición. Ya estábamos con el ímpetu del juego, no había tiempo de nada, no había tiempo para hacer mala cara.

Contra América fue un asunto coyuntural, pero ya frente a Millonarios juega ahí desde el pitazo inicial. ¿Cómo lo tomó? ¿Lo sorprendió que le dieran continuidad en ese lugar?

No. El profe ya me lo había comentado, me había preguntado si me sentía cómodo ahí. Le dije que sí, que no había ningún problema. Creo que el poder estar en esa posición también ayuda al equipo a salir más claro desde la parte de atrás. Y todos sabemos la capacidad de los jugadores que tenemos adelante.

¿Los compañeros y los rivales lo elogiaron por su desempeño en la nueva posición que asumió en el equipo?

Sí, los compañeros me han manifestado ese tipo de cosas, ese sentimiento. Y creo que es un premio al esfuerzo que se ha hecho.

¿Qué le dicen específicamente?

Todo lo bien que se jugó, lo que te comentaba de poder brindarle al equipo la salida desde atrás, el poder tener esa claridad en los pases.

¿Cómo ha visto el retorno de Teófilo Gutiérrez a Junior? Esta vez se reencuentran en situaciones muy distintas a las vividas la primera vez que jugaron juntos en el equipo…

Las cosas van a salir. Teo es un jugador que nos aporta bastante, que siempre va a querer dar lo mejor de sí. En cualquier momento vamos a tener la posibilidad de volver a conectarnos igual que la primera vez.

¿Cómo es su relación con Teófilo Gutiérrez fuera del campo de juego?

Somos buenos amigos. No tenemos necesidad de vernos todos los días fuera del equipo, pero hay una gran amistad.

¿Ya le compró el perfume?

Jajajaja… No me lo ha regalado. Tengo que esperar a que me lo regale (risas).

¿Su regreso a Junior ha sido lo que esperaba o tenía otras expectativas?

No lo que se esperaba, pero creo que ha sido un balance positivo, de mucho crecimiento. La gente tiene que entender que cambian muchas cosas en los equipos, en los compañeros, las personas con las que uno tiene la posibilidad de compartir en el terreno de juego. Ha sido bueno todo lo que se ha vivido. En el primer semestre de 2024 yo venía de muchas lesiones el año anterior, entonces fue positivo que pudiera sumar esa cantidad de minutos para que ahorita se vean los resultados. Eso me ayudó mucho.

¿Qué autocrítica hace individual y colectivamente?

Más que cosas negativas, sacar todo lo positivo y poderlo fortalecer. El tema de las lesiones es un tema que para nosotros los futbolistas es bastante complejo, bastante complicado, y más cuando te dejan mucho tiempo fuera de las canchas. Entonces, el poder superar todo eso y sentirte bien físicamente, me llena de mucho orgullo, de mucha felicidad. Ya en la parte deportiva, en las cosas individuales, creo que uno siempre como delantero quiere marcar goles, no ha sido la cantidad que uno espera. Pero creo que el poder aportarle al grupo en asistencias también es bastante fundamental.

¿Cuál es su posición ante el anuncio de huelga de Acolfutpro?

Si son condiciones para que haya una mejora para nosotros los futbolistas, es bueno que se tengan ese tipo de iniciativas. Esperemos que sea un cambio bastante bueno, que nos puedan ayudar en todo eso que queremos.

¿Cómo está el ambiente en el grupo?

Se siente unión de grupo. El equipo está fuerte, a pesar de que tenemos jugadores jóvenes. Se dejan guiar, y nosotros, los jugadores de más experiencia, tratando de apoyarlos en lo que más se pueda.

¿La victoria ante Millonarios fue el despegue definitivo de este Junior?

Esperemos que sí, cada partido tiene sus dificultades. Nosotros debemos de ser muy inteligentes, y más cuando juguemos de visitantes, porque hay bastantes partidos complicados, y creo que si seguimos con esa sinergia, el equipo va a conseguir resultados satisfactorios.

¿Qué le puede estar faltando al equipo para que ya exista esa certeza de que despegó?

Si nos vamos al último partido, creo que no muchas cosas. El equipo en ese partido fue agresivo, casi siempre recuperó en campo rival, atacó en muchas zonas del terreno que no venía atacando. Si nos vamos con el balance del último partido, creo que no son muchas las cosas que se necesitan para saber que el equipo ya despegó.

¿Farías es el técnico que necesita Junior?

Es el técnico que tenemos, es la persona que nos está ayudando para crecer como futbolistas, para que se empiecen a dar los resultados. Creo que es un técnico de mucha experiencia y nos va a aportar mucho en eso.

¿Qué diferencias nota entre César Farías y otros técnicos que ha tenido en su carrera?

He tenido la posibilidad de tener grandes entrenadores. Creo que la parte importante del profe es que habla mucho con el jugador, deja que el jugador se exprese y exponga lo que siente.

¿El domingo va de volante otra vez?

Me imagino que sí, todavía no se ha trabajado un equipo titular, pero no creo que se vaya a cambiar mucho la formación.