Hubo de todo. Goles, grandes jugadas, emoción, pero también una acción que lamentar. El clásico del Eje Cafetero en el que Once Caldas venció 3-1 al Deportivo Pereira, este miércoles, en el estadio Palogrande, tuvo un momento que ha sido reprochable por todos.

Leer también: James Rodríguez anota gol en empate de León ante América

El futbolista hondureño Rubilio Castillo, que juega en el cuadro ‘Matecaña’ acusó al jugador del ‘Blanco Blanco’ Joel Contreras de decirle “simio”. Esto, según se ha podido ver en los videos en redes sociales, causó que el deportista llorara y tuviera que ser consolado por Dayro Moreno y Carlos Darwin Quintero.

Después de finalizado el encuentro, el entrenador del Pereira, Luis Fernando Suárez, rechazó este acto que habría recibido su futbolista.

“Este resultado me da tristeza, pero me da más tristeza el país. Tengo dolor de país en este momento. No puede ser que nosotros hagamos esto que hicimos hoy, incluso hasta ni siquiera lo del chico (Joel Contreras), dijo lo que le dijo a Rubilio. Pero yo después veo al público, a la hinchada aplaudiendo la salida de este muchacho como si hubiera hecho lo mejor. Me duele el país, de verdad, me siento triste”, declaró el orientador en rueda de prensa.

El hondureño Rubilio Castillo llorando tras haber sido víctima de supuesto racismo. Hasta su rival Dayro Moreno lo consuela.

Cada vez cae más bajo el fútbol colombiano.pic.twitter.com/jlsN1bxvAw — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) February 20, 2025

“Cualquier cosa puede ocurrir, ahorita se hablará del resultado, de un error, de una virtud del arquero. Lo más importante queda en el olvido, no pasa nada, la gente sigue celebrando, ganó el clásico Once Caldas, le ganó al Pereira. Todo se olvida tan rápidamente. ¿En qué mundo estamos? Espero que la gente de Honduras acepte mis excusas, que me perdonen a mí y al país, por situaciones que no debieron haber ocurrido. Siento que debemos hacer otras cosas, no lo que estamos haciendo, estamos perdiendo el país, me da mucha tristeza eso”, complementó.

Leer más: Luis Rubiales es condenado por agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso

Sin embargo, el deportista acusado, Joel Contreras, que surgió del Unión Magdalena, negó esto y se defendió en la zona mixta del encuentro.

“La verdad creo que es una escena triste, no le digo nada, lo único que le digo fue ‘levántese’ y el otro se pone a llorar y a decir que le había dicho simio cuando las cosas no son así. He vivido en una familia que me ha inculcado valores y respeto. El árbitro estaba al lado, me hubiera expulsado, creo que todo que fue para que me expulsaran porque tenía amarilla diciendo que era racista, me siento triste porque me están atacando bastante. Me voy a defender y es injusto lo que se está diciendo sobre mí”, declaró.

Por otro lado, Acolfutpro rechazó lo sucedido con un comunicado en sus redes sociales.

#NoMásRacismo |

Ante los hechos ocurridos esta noche en el estadio #Palogrande en el partido de la @LigaBetPlayD entre @oncecaldas y @DeporPereiraFC ACOLFUTPRO manifiesta su rechazo ante cualquier conducta racista o discriminatoria que se produzca en el ámbito del fútbol.



Es… pic.twitter.com/xLfpIcLLbi — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) February 20, 2025

Por el momento, la Dimayor no se ha referido a esta situación y se está a la espera de conocer el reporte oficial del árbitro del compromiso.