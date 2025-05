El actor colombiano Jairo Camargo encarna en las tablas al personaje que le valió a Anthony Hopkins el Óscar a Mejor Actor en 2020, el de un hombre que enfrenta la desintegración de su memoria, y con esta adaptación de ‘El padre’ busca transmitir la profundidad de ese drama en una versión que conecta con emociones y realidades locales.

“Ojalá hayamos llegado al texto a la manera nuestra, no a la manera inglesa, a la francesa o a la gringa, sino (...) con nuestros sentimientos, con esta proclividad al melodrama, a la tragicomedia y a tanta cosa maluca que nos rodea”, expresa Camargo en una entrevista con EFE.

‘El Padre’, protagonizada por Camargo y Marcela Mar, y dirigida por Klych López, está en cartelera en el Teatro Nacional de Bogotá y es una adaptación de la obra original del francés Florian Zeller, quien también la llevó al cine en la laureada película que le dio a Hopkins su segundo Óscar a Mejor Actor.

“Mi gran preocupación es que esto llegue a ser colombiano, que llegue a ser de nosotros como nosotros lo hacemos, porque no se trata de otra cosa”, insiste.

Evitar que sea un obstáculo

Uno de los mayores retos para Camargo es que el papel de Hopkins en la película se convierta en un obstáculo para su interpretación porque no pretende hacer sobre las tablas lo que hizo en el filme su colega británico.

“Lo que he tratado de hacer es que eso no se convierta en un obstáculo. Yo vi la película hace años cuando se presentó aquí y me negué a verla ahorita porque no quería, por obvias razones, hacer (...) lo que él hace”, explica.

Sin embargo, señala que a lo mejor se atreva a verla de nuevo. “Para de pronto saber si me he acercado un poquito a su sapiencia, a su saber, a su experiencia”, añade Camargo, que en la obra interpreta a André.

Carlos Ortega/EFE Los actores colombianos Jairo Camargo y Marcela Mar hablando durante entrevista con EFE, en Bogotá.

Como un padre

En la obra, el papel de Anne, la hija de André, lo interpreta la actriz Marcela Mar.

“A Marcela la conozco hace 25 años exactamente y cuando yo la conocí estaba todavía chiquita. Y estuvimos dos años en esa época trabajando juntos. En esa época fui padrastro y ahora soy padre”, dice Camargo.

El actor agrega: “El hecho de conocernos desde hace tanto tiempo y en diferentes estados físicos y cronológicos hace que haya una especie de familiaridad. Ella es la nena y yo soy el viejo. Siempre ha sido así”.

“Para mí siempre es un regalo volver a estar y compartir con él como el maestro que es, poder crear juntos, poder verlo a los ojos en escena, creerme todo lo que lo que está contando y hacer ese viaje de este padre y esta hija que lo que queremos es que le llegue al público, que el público se sienta identificado”, asegura por su parte la actriz a EFE.

Drama humano

Para Mar, esta obra supone la oportunidad de mostrar un drama como es la pérdida de la memoria, del que “todas las familias” tienen casos cercanos.

“Eso es un acierto que tiene esta pieza y es que en todas las familias hay personas muy parecidas al padre, a Anne (...) Esto es un drama humano y espero que las personas que vengan a llenar esta sala sientan muchas cosas en su corazón”, afirma.

Durante la preparación de la obra, que está en el Teatro Nacional desde el mes pasado y hasta mediados de mayo, los actores compartieron sus experiencias personales con familiares que sufrieron algún tipo de demencia o alzheimer.

“Hemos compartido experiencias personales, de vivencias cercanas, otras lejanas. Pero sí ha sido un tema de conversación a lo largo de la creación de la obra, un tema muy latente (...) creo que eso es parte de la magia que ofrece esta pieza”, concluye la actriz.