A través de la revista musical ‘Por los caminos de la vida’ dirigida por su sobrino, el cantautor Wilfran Castillo, se revivieron en la noche de este miércoles algunos de los más grandes éxitos de Omar Geles, en un montaje escénico que combinó música, baile, luces y escenografía.

Durante una hora y 15 minutos, trepado en la tarima Colacho Mendoza, del Parque de la Leyenda Vallenata, Castillo dirigió un espectáculo en el que se interpretaron diez canciones del homenajeado, acompañado por reconocidas figuras del género vallenato como Fabián Corrales, Miguel Morales, Los K Morales, Daniel Geles, Rafa Pérez y Esmeralda Orozco.

Desde las 10:58 p.m. empezaron a sonar los éxitos que Omar creó con su mente mágica. La trayectoria de este virtuoso del acordeón que se coronó en 1985 Rey Vallenato Aficionado, dos años despues se convirtió en Rey de Reyes en esa misma categoría y en 1989 Rey Vallenato Profesional, fue recreada por varios de sus colegas.

La presentadora barranquillera Diva Jessurum, apareció para hacer la antesala del espectáculo que colmó las gradas del escenario musical. El primero en aparecer en escena fue Rafa Pérez para cantar ‘Historia’, mientras en el acordeón estuvo acompañado de Rolando Ochoa. De fondo apareció una foto gigante en la que aparecía el denominado juglar moderno abrazado junto a su padre. En el escenario fue liberada una paloma blanca, un momento que resultó emocionante.

La dinastía Morales lo recordó

La segunda voz en aparecer en escena fue la de Miguel Morales quien hizo historia al lado de soñar al conformar la agrupación Los Diablitos, todo un referente del Vallenato romántico. a La Voz del Vallenato le correspondió cantar ‘Tú’, tema al que le puso todo su sentir. “Omar aquí estoy para que me escuches en el cielo”, exclamó Morales quien lució una camisa que tenía dos fotografías de quién fuera su compañero de fórmula.

Kanner y Keynner Morales, Los K Morales, quienes llamaban de cariño a Omar como tío, presentaron el tema ‘El Fulano’, canciones con la que representaron a Colombia en el Festival de la Canción Viña del Mar de Chile, retomaron el tema para poner a bailar a todos los festivaleros, logrando enloquecer a todos los presentes. “Qué viva Omar Geles”, dijo al final Keynner Morales.

El cantautor urimitero Fabián Corrales también cumplió la cita para entonar los estribillos de ‘Tu norte soy yo’, uno de los pilares de su trayectoria musical que puso de pie al público.

Mario Cerchar aceptó la invitación para cantar ‘La aplanadora’, un tema de la autoría de Geles que popularizó el también fallecido Jorge Oñate.

El sentir de su sobrino Wilfran

Su sobrino, Wilfran Castillo, fue un diamante en bruto que Omar Geles fue puliendo de a poco y que gracias a cada enseñanza logró que este explotara su talento como compositor, cantante y productor. A Wilfran le correspondió interpretar el clásico ‘Una hoja en blanco’, pero no estuvo solo la parte femenina corrió por cuenta de Esmeralda Orozco. “Omar es la persona que más amé y sigo amando, él me hizo compositor y por eso quise rendirle este emotivo homenaje, voy a cantar eso que tanto me enseñó”, dijo Wilfran antes de interpretar ‘Si tú amor no vuelve’.

‘Te perdoné’ otro de los temas que Wilfran compuso y que convirtió en éxito Jorge Celedón también se escuchó. Al rosario de éxitos de Wilfran se sumó ‘El pasado es pasado’, tema que hizo todo un hit Silvestre Dangond.

“Esta es la primera vez que me presento como artista central, porque lo había hecho el año pasado cómo artista invitado de Carin León, pero ahora estoy cumpliendo un sueño, esta es mi noche más importante y lo hago para homenajear a Omar con su canción más importante ‘Los caminos de la vida’”.

El clásico fue presentado en un formato musical actuado que recordó el nivel de producción alcanzado por Carlos Vives en 2018 con su puesta en escena ‘La Iliada Vallenata’.

Daniel Geles, hijo de Omar y quien ha seguido su legado artístico apareció en tarima. En el centro una mujer que emuló a la señora Hilda Suárez, madre del fallecido juglar, estaba dando consejos a los músicos y a su lado una máquina de coser con la que logró sacar adelante a sus hijos.