Con resultados altamente positivos para el folclor vallenato, notables muestras de apoyo entre los concursantes y un alto nivel de competencia musical, finalizó la cuarta versión del Festival ‘Un Canto al Río’, certamen que durante dos días convirtió al río Guatapurí en el protagonista de un movimiento ambiental, cultural y social que busca salvaguardar la corriente hídrica más importante que tiene la ciudad de Valledupar, el norte del Cesar y sur de La Guajira.

Después de dos días de competencia y un minucioso análisis del contenido musical y literario de las obras por parte del jurado calificador, fueron escogidas como ganadoras en el concurso de canción inédita: ‘La octava maravilla’, de Alexander Vásquez Arzuaga en el primer puesto; ‘Un canto al río Guatapurí’, de William Klinger Brahan en el segundo lugar y ‘Tuyo y mío’, de Yolfreis Ebrath Escobar en el tercer lugar.

En lo relacionado con el concurso de Voz Infantil, los ganadores fueron: Alex Daniel Vásquez Herrera, primer puesto; Keissy López Cadavid, segundo lugar y Shaira Michel López Silva, tercer lugar. En esta competencia, debió realizarse un desempate entre Alex Daniel Vásquez y Keissy López Cadavid.

Cortesía Alexander Vásquez Arzuaga, ganador del concurso de canción inédita

La gran final de la cuarta versión del Festival ‘Un Canto al Río’ pudo ser vista desde el Parque de la Provincia de Valledupar, por un amplio número de televidentes en Colombia y el exterior, gracias a la completa transmisión que realizó el canal regional Telecaribe durante la tarde del domingo 31 de agosto.

La Asociación de Verseadores de la Piqueria Vallenata - ASOVERSO, la Corporación Corazón Caribe y todo el equipo de trabajo del Festival ‘Un Canto al Río’ reiteran los agradecimientos a todos los patrocinadores, entidades de carácter público y privado, y diversas organizaciones que hicieron posible la feliz culminación de un evento que desde ya comenzó el trabajo de organización para su quinta versión en el año 2026.