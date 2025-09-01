Llegó el noveno mes del año y en Barranquilla se respira un amanecer distinto. Y es que toda la ciudad sabe que “desde septiembre se siente que viene diciembre”. Esta frase la conoce muy bien la reina del Carnaval 2026, Michelle Char, por lo que en esta ocasión cobra más relevancia de lo normal.

Y es que el creador es su abuelo, Mike Char, músico, productor y accionista de la Organización Radial Olímpica, quien en los 90 propuso adelantar la música navideña, y desde entonces se ha convertido en el jingle más esperado de esta época del año.

Por ello, para darle bienvenida a este mes, la reina publicó un video en el que simula una rueda de prensa dándole adiós a agosto acompañada de picós y hacedores de la fiesta. Además, con pergamino en mano, tal como si estuviera en su Lectura del Bando, estuvo a punto de decir su lema.

Sin embargo, habrá que esperar un poco más. Pues se prevé que esa popular frase que identificará su reinado, se de a conocer la noche de este lunes.

Minutos después, compartió una serie de fotografías junto a picós y hacedores y el siguiente mensaje: “desde septiembre ya se siente otra vibra en la ciudad… los tambores suenan, la gente sonríe y todos sabemos que diciembre llega con sabor a Carnaval”.

Entretanto, este domingo, le rindió un homenaje a su prima Andrea Jaramillo Char, reina del Carnaval 2012, posando para unas fotos en las que lució el vestido de esta soberana en su Lectura del Bando.

“Crecí viéndote brillar y siendo inspiración desde aquel Carnaval inolvidable, gracias por cada consejo y palabra en este camino hasta hoy. Con este vestido recibiste las llaves de Barranquilla y hoy con orgullo lo luzco, un vestido que sigue intacto como mi admiración por ti”, dijo ‘Michi’.

Cabe recordar que su historia familiar es digna de un capítulo dorado en la memoria del Carnaval. Laura Char Carson abrió la senda en 1989; Andrea Jaramillo Char encendió las fiestas en 2012; y Victoria Char reinó en 2022 como soberana del Carnaval de los Niños. Ahora Michelle se suma a una tradición que se remonta a 1918 y que la convierte en la embajadora número 90 de la fiesta más grande de Colombia.