La noche del sábado 30 de agosto, a las 8:00 p.m., el Canal RCN estrenó Miss Universe Colombia, el reality, un espacio televisivo en el que se seguirá de cerca el camino de las participantes hasta escoger a la mujer que llevará la banda de Colombia en el certamen internacional que se celebrará en noviembre en Tailandia.

Entre las aspirantes destaca Nayla Piña Vélez, la joven que porta la banda del Atlántico. Comunicadora social y creadora de contenido, se ha ganado el reconocimiento por su autenticidad, capacidad de liderazgo y empatía.

Desde su niñez estuvo acompañada por la fortaleza de su madre y su abuela, quienes marcaron en ella una personalidad resiliente y la convicción de que la palabra tiene un poder transformador. Más adelante, su paso por Europa fortaleció su carácter. Allí enfrentó retos que la hicieron más independiente y segura de sí misma.

Su cercanía con la gente le ha permitido ser una voz influyente en lo digital y en lo comunitario. Fruto de esa sensibilidad nació ‘Historias y Voces’, un proyecto orientado a motivar a niños y jóvenes a descubrirse a sí mismos, expresarse y convertirse en líderes.

Aunque es su debut en un certamen nacional de belleza, Nayla llega preparada: ha participado en concursos juveniles, ha recibido formación en oratoria, pasarela y labor social, y mantiene disciplina constante con el ejercicio.

Su propósito va más allá de la corona. Quiere aprovechar la plataforma para promover mensajes de empoderamiento y consolidar un liderazgo con impacto cultural y social.

Con 24 años y 1,70 metros de estatura, la representante del Atlántico suma más de 15 mil seguidores en Instagram, red donde comparte su estilo de vida, proyectos de modelaje y parte de su preparación.

El reality cuenta con la conducción de Claudia Bahamón y un jurado integrado por las exseñoritas Colombia Valerie Domínguez y Andrea Tovar, junto al diseñador Hernán Zajar.