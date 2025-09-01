Desde que colgó la sotana en 2018, Alberto Linero no ha dejado de ser una figura cercana para los colombianos. Su paso por la vida religiosa, con 25 años dentro de la comunidad de los Padres Eudistas, le dio un reconocimiento que luego trasladó a los medios, donde hoy se destaca como comunicador, escritor, conferencista y comentarista en espacios como Mañanas Blu y Día a Día, de Caracol Televisión.

En una reciente entrevista para el pódcast Conversaciones Pendientes con Chicho Arias, Linero recordó su amistad con uno de los íconos más grandes del folclor vallenato, Diomedes Díaz. Lejos de una simple admiración artística, su relación con el ‘Cacique de La Junta’ estuvo marcada por experiencias personales, bautizos familiares y más de una historia con sabor a anécdota.

Una de las historias que más recuerda ocurrió durante un bautizo que él debía oficiar para uno de los hijos del cantante. La ceremonia estaba prevista para las 2:00 de la tarde, pero Diomedes fue aplazando su llegada. “A las 4:00 yo me puse furioso y dije que me esperé si llega, volví a las 5:00 y no había llegado, llegó a las 6:00. Yo dije a este man hay que regañarlo, puede ser quien sea, pero le meto el regaño, tiene que respetar a la gente”, contó entre risas.

Ya decidido a regañarlo, el artista se le acercó con los brazos abiertos y le dijo al oído, “a mí me han contado que usted es Diomedista, pero qué va, yo soy Linerista”. Con esa frase, Linero asegura que no pudo más que reírse y perdonarle la tardanza.

El exsacerdote confesó también que, antes de dedicar su vida a la Iglesia, enamoraba con canciones de Diomedes. Su hermano, en el programa ‘Se dice de mí’, contó que esas letras fueron cómplices de sus primeros romances. Linero lo confirmó sin reparos, “yo intenté enamorar con Te necesito, con Te quiero mucho, era mi ídolo. Era un campesino poeta, yo no puedo decir que admiraba su vida personal porque no lo hice”, expresó Alberto Linero.

Pero más allá de la música y las nostalgias del pasado, Linero también compartió detalles sobre su presente sentimental. Luego de dejar el sacerdocio, encontró el amor en María Alcira Matallana Batista, con quien se casó.

“Con el paso del tiempo descubres que no hay nada como encontrar el amor y la amistad en la misma persona y empiezas a construir la vida y te das cuenta de que, cada paso es valioso, si se da con amor agarrado de la mano. Que cada proyecto es un motivo para seguir caminando juntos. Que cada día es la oportunidad para recordarle con detalles que a pesar de todo lo que pueda estar viviendo amar vale la pena”, declaró.

Entre vallenatos, reflexiones y nuevas etapas, Linero demuestra que su historia va mucho más allá de los púlpitos. Su relato sigue tocando fibras, ahora desde la cotidianidad de quien decidió vivir la fe y el amor desde otro lugar.