Tras cumplirse este jueves el cuarto día del Paro Minero, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, reconoció que las manifestaciones han sido pacíficas y no han generado alteraciones del orden público, pero le pide al Gobierno Nacional escuchar las voces de los manifestantes.

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“Agradecemos a los manifestantes del Paro Minero por mantener el corredor humanitario, permitiendo el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales. Este compromiso refleja una protesta que cuida la vida y protege a las comunidades”, comentó el mandatario en sus redes sociales.

Agregó que en Córdoba han garantizado el derecho constitucional a la protesta pacífica, en articulación con los alcaldes y la Fuerza Pública, asegurando que las manifestaciones se desarrollen con responsabilidad y respeto.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional: es momento de abrir un diálogo real. Desde la gobernación de Córdoba estamos listos para ser garantes, para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y podamos avanzar hacia la normalización, manteniendo el orden y la tranquilidad que hasta ahora han prevalecido en nuestro territorio”, señaló Zuleta Bechara.

Señaló que en medio de las diferencias, “el camino es el respeto, el diálogo y los resultados, para lograr la pronta normalización de la situación en beneficio de todos los cordobeses”.

La gobernación de Córdoba, a través de sus secretarías de Interior y Participación Ciudadana y la de Minas y Energía, monitorea el Paro Minero desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que las autoridades locales instalaron en el municipio de Puerto Libertador.

El paro en Córdoba sí ha afectado el trabajo en Cerro Matoso, de allí que acudieron a las vías judiciales logrando la medida cautelar de levantar los bloqueos, pero aún se mantienen.