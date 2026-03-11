En el marco de las acciones para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las familias afectadas, el alcalde Hugo Kerguelén García sostuvo un encuentro con representantes de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y del sector de la construcción, que manifestaron su disposición de convertirse en un brazo aliado para gestionar ayudas en materia de construcción para Montería.

Durante la reunión revisaron alternativas de articulación y apoyo que permitan avanzar en soluciones para las comunidades afectadas, especialmente en iniciativas relacionadas con la recuperación de viviendas y procesos de autoconstrucción.

alcaldía de Montería/Cortesía

Kerguelén García destacó la importancia de sumar esfuerzos con el sector privado para responder de manera más efectiva a las necesidades de las familias.

“En momentos como estos es fundamental la unión de todos los sectores. Hoy el sector de la construcción nos tiende la mano para trabajar juntos en la recuperación de las familias afectadas y gestionar soluciones que nos permitan avanzar más rápido en este proceso”, expresó el mandatario.

En el encuentro participaron, además de Jhon Nel Rodríguez, secretario de Planeación, representantes de diferentes empresas del sector como Al Cielo Constructora, Constructora Confuturo, Banco de Suelos Inmobiliario, Atlas Diseño y Construcción, Comercializadora VM SAS, Concrecosta, Equinorte, Integra Ingeniería PMO y Cementos Argos.

