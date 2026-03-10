Entre las acciones que adelantan para atender los efectos de la emergencia por lluvias e inundaciones, la Gobernación de Córdoba socializó ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres el Plan de Acción Específico que orientará las acciones para avanzar en la fase de recuperación en los municipios afectados.

El plan contempla medidas enfocadas al restablecimiento temporal de los servicios básicos, así como al inicio de procesos de reparación de los daños en infraestructura, sociales y económicos generado por las inundaciones, que dejaron a más de 85 mil familias damnificadas.

Con el objetivo de restablecer progresivamente las condiciones mínimas de vida y normalizar las actividades en los territorios impactados por la situación de calamidad pública, socializaron el documento ante los miembros del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, quienes conocieron sus líneas generales de intervención, realizaron sus comentarios y aportes técnicos antes de su aprobación en su versión número 1.

Entre las líneas de intervención priorizadas se destacan ayuda humanitaria para garantizar la atención a las familias afectadas; agua y saneamiento básico, con acciones orientadas a restablecer condiciones sanitarias adecuadas en las comunidades; vivienda, salud y educación, enfocadas en la recuperación progresiva de los servicios esenciales.

Adicional a ello harán intervenciones dirigidas a restablecer la movilidad, apoyar la reactivación económica local y fortalecer las capacidades de respuesta a las emergencias en el territorio.

“Esta es la hoja de ruta que nos permitirá como departamento empezar a ejecutar las acciones para activar la recuperación, con el liderazgo del gobernador Erasmo Zuleta Bechara. También nos permitirá canalizar recursos a través de los diferentes niveles del Estado para atender las necesidades de los municipios”, informó Cilia Tobías, directora de Gestión del riesgo departamental encargada.