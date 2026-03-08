El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que un registrador en el departamento de Córdoba aceptó la oferta que le hizo un ciudadano por la suma de 100 millones de pesos para sumarle mil votos a un candidato.

Desde la ciudad de Bogotá, en el marco de la instalación de los comicios, el ministro hizo pública la denuncia de la que no entregó mayores detalles, solo se limitó a indicar que: “Hay un audio, es lo que puedo decir”.

Agregó que las pruebas serán aportadas en las próximas horas a la Fiscalía General de la Nación.

En paralelo, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, al momento de dar inicio a las elecciones destacó que el departamento está listo para vivir una jornada en orden, con seguridad y con todas las garantías institucionales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con libertad y confianza.

Señaló que, de manera articulada con la Registraduría, la Fuerza Pública y las alcaldías, has dispuesto toda la capacidad institucional para asegurar el normal desarrollo de las elecciones en el territorio.