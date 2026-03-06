De cara a las elecciones legislativas que se desarrollarán este domingo 8 de marzo en el territorio nacional, las autoridades en la ciudad de Montería y su área metropolitana realizaron en las últimas horas un consejo de seguridad electoral.

En desarrollo de este articularon acciones y verificaron las medidas de seguridad que se implementarán antes, durante y después de los comicios.

Desde este viernes el personal de la fuerza pública que reforzará la seguridad en los territorios se instaló en estos.

Además, en el marco de la reunión socializaron y coordinaron medidas como la implementación de la ley seca, los cierres viales en puntos estratégicos cercanos a los puestos de votación, la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y departamental, así como la instalación de mesas de justicia que permitirán recibir y atender de manera oportuna cualquier denuncia relacionada con irregularidades durante el proceso electoral.

Asimismo, revisaron factores de atención respecto al frente frío que ha afectado la región, situación que obligó a realizar cambios en algunos puestos de votación, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho al voto y la seguridad de los ciudadanos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, manifestó que “hemos articulado esfuerzos con todas las autoridades para garantizar que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y transparencia. Contaremos con un dispositivo especial de seguridad, controles en diferentes puntos de la ciudad y el acompañamiento permanente a los puestos de votación, con el fin de proteger el derecho de los ciudadanos a participar en esta importante jornada democrática”.

La Policía tiene habilitada la línea 3185070443 y la 157 anticorrupción para denunciar cualquier hecho relacionado con delitos electorales, e invita a los ciudadanos a reportar oportunamente cualquier irregularidad que pueda afectar la transparencia del proceso democrático.