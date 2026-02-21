La Policía Nacional en la ciudad de Montería, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y la empresa Urbaser, lidera jornadas de ornato y embellecimiento en el Parque Lineal Ronda del Sinú, sector Centro.

La actividad se desarrolla porque este importante entorno turístico fue uno de los que resultó afectado por el reciente frente frío atípico, impactando algunas de sus zonas verdes y mobiliario urbano.

Cortesía Policía de Montería

En razón a ello son desarrolladas acciones conjuntas de limpieza, recolección de residuos, adecuación de espacios y mejoramiento del entorno paisajístico.

Con esto las entidades antes mencionadas contribuyen a la recuperación y reactivación de este emblemático escenario natural y turístico de la ciudad, promoviendo nuevamente la visita de residentes y extranjeros, fortaleciendo la imagen de Montería como destino seguro y sostenible.

Cortesía Policía de Montería

“El compromiso de la Policía Metropolitana de Montería no solo es garantizar la seguridad, sino también trabajar articuladamente para preservar y recuperar nuestros espacios turísticos. Con estas jornadas buscamos brindar entornos agradables y seguros para todos los visitantes”, indicó el mayor Johnneyth Lora Salgado, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía en Montería y su Área Metropolitana.