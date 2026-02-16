El alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, sostuvo una reunión estratégica con ingenieros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con la finalidad de avanzar en la construcción de una hoja de ruta que le permita al municipio estar mejor preparado ante eventuales inundaciones.

Durante el encuentro, iniciaron la estructuración de un plan de acción específico, articulado con los secretarios de despacho y el equipo técnico de la Unidad en aras de fortalecer la capacidad de respuesta, prevención y atención ante cualquier emergencia.

“Seguimos trabajando con planificación y responsabilidad para proteger a nuestras comunidades y reducir los riesgos en el territorio”, anotó el mandatario de los loriqueros.

La emergencia por los frentes fríos deja más de seis mil familias damnificadas en la zona rural de Lorica.