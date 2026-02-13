Pueblo Bujo, uno de los corregimientos de la ciudad de Montería que históricamente ha presentado problemas de movilidad, se cuenta entre los afectados por los frentes fríos, por lo que las ayudas humanitarias de emergencia debieron ser trasladadas en helicóptero.

La misión fue dirigida por el gobernador de Córdoba, que a su vez es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, que estuvo acompañado por su homólogo del Atlántico y líder de la RAP Caribe, Eduardo Verano de la Rosa. Los dos dirigentes de la zona norte de Colombia lograron dimensionar, desde el aire, la magnitud de la emergencia.

Gobernación de Córdoba

Zuleta Bechara y Verano de la Rosa llevaron a más de 100 familias de Pueblo Bujo kits de alimentos, aseo y agua en un helicóptero facilitado por la empresa Hocol que despegó desde el aeropuerto Los Garzones, en Montería.

“Sumamos esfuerzos para llegar a todas las familias damnificadas. La solidaridad no tiene fronteras, estamos llegando a todos los rincones del departamento, apoyando también a los mandatarios municipales en medio de esta emergencia. No están solos”, comentó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

Al tiempo otra comisión de la gobernación de Córdoba también llegó en helicóptero a Tierradentro, un corregimiento del municipio de Montelíbano, en el San Jorge, con alimentos e hidratación.