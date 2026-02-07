La alcaldía de Montería habilitó desde el mediodía de este sábado 7 de febrero un nuevo albergue para damnificados de las inundaciones en la zona urbana.

Se trata de la Institución Educativa San José, a la que ya comenzaron a llegar las personas afectadas para recibir acompañamiento permanente por parte de la administración municipal, a través de las diferentes dependencias y organismos de socorro que están articulados en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

El alcalde Hugo Kerguelén García inspeccionó personalmente las instalaciones del nuevo albergue, verificando las condiciones del lugar y dando instrucciones para reforzar la atención en salud. Ordenó el traslado inmediato de personal médico para evaluar el estado de salud de las personas albergadas, con especial atención a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Alcaldía de Montería

“Lo primero es la vida y la salud de nuestra gente. Aquí estamos garantizando alimentación, atención médica y condiciones dignas para quienes han tenido que salir de sus hogares. No están solos”, les expresó el alcalde durante el recorrido por la sede educativa.

En los albergues están suministrando alimentos, hidratación, kits básicos y acompañamiento psicosocial. Además, entendiendo que muchas familias han salido con sus animales de compañía, también se dispuso apoyo para la alimentación de sus mascotas, como parte de una atención humanitaria integral.