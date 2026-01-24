Con un acto solemne y académico la Policía Nacional clausuró el Primer Seminario de Comandantes de Estación del Departamento de Policía Córdoba y la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, un espacio de formación orientado a fortalecer el liderazgo, la planeación operativa y la gestión del servicio de policía en los territorios.

Durante el acto, liderado por el Jefe Nacional del Servicio de Policía, brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, hubo un minuto de silencio en homenaje a los policías, auxiliares, soldados, aviadores, marinos e infantes que han fallecido en cumplimiento del deber, exaltando su sacrificio con el mensaje: “Paz en sus tumbas”.

A su vez el alto oficial fue homenajeado por su invaluable apoyo, orientación y liderazgo en el cumplimiento de la misión policial, así como la entrega del escudo de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.

Al seminario asistieron 33 comandantes de estación, entre ellos 11 oficiales y 22 integrantes del nivel ejecutivo, pertenecientes a la Policía Metropolitana de Montería y al Departamento de Policía Córdoba.

Las áreas del conocimiento abordadas incluyeron, entre otras: Dirección Operativa del Servicio de Policía, Derecho de Policía, Planeación Operacional, Derechos Humanos, Alertas Tempranas, Gestión Pública Territorial de la Convivencia y Seguridad, Liderazgo, Evaluación del Servicio y Gestión Comunitaria.

Los comandantes participantes fueron certificados por la Dirección de Educación Policial y la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo.