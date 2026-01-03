Las autoridades de Policía del departamento de Córdoba iniciaron una investigación tendente a establecer las causas de la muerte de una mujer en el interior de su vivienda.

Leer también: Menor de 17 años murió tras ser alcanzado por una bala durante riña de unos vecinos

El caso ocurrió en el municipio de Purísima, en el barrio Laureano Gómez, y la víctima es Paula Murillo.

El hallazgo se produjo en las primeras horas de este viernes 2 de enero en el interior de una de las habitaciones de la casa donde vivía Paula.

Las primeras versiones dan cuenta que sus allegados al no tener respuesta de ella cuando la estaban llamando deciden entrar a la habitación, y aun creyéndola dormida insisten en llamarla y al no responderles le toman los signos vitales y se percatan de que no los tiene. Llaman a las autoridades y estas ratifican que en efecto falleció e inician las respectivas investigaciones.

Un caso similar se registró en horas de la tarde de este viernes 2 de enero en el barrio La Esperanza. En el interior de una casa hallaron sin vida a uno de sus moradores.

Importante: La Policía de Montería refuerza su presencia en los barrios al inicio del 2026

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron los actos urgentes en este caso