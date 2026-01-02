A través de patrullajes constantes, planes de registro y control, registro, solicitud de antecedentes y acompañamiento permanente, los uniformados de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería hacen presencia directa en los sectores residenciales en este inicio del año 2026.

Cortesía Policía de Montería

Así lo dio a conocer el teniente coronel Ronald Hurtado, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana encargado, quien indica que este tipo de actividades les permiten una atención inmediata a cualquier comportamiento contrario a la convivencia ciudadana, se fortalece la percepción de seguridad y previenen la comisión de delitos.

“Nuestra prioridad es estar en los barrios, cerca de la comunidad. Por eso hemos intensificado el despliegue de nuestros policías en cada sector, atendiendo de manera oportuna las situaciones que afectan la convivencia y previniendo hechos delictivos que pongan en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos”, indicó el oficial.