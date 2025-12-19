Con el título de Ingeniera Industrial en sus manos, Yeritka Vanessa Morales Ochoa cerró una etapa iniciada en el año 2019 y abrió otra llena de proyectos profesionales.

En el Auditorio Cultural de la Universidad de Córdoba, y acompañada de sus padres, recibió el diploma de manos del rector Jairo Miguel Torres Oviedo, en una ceremonia que simbolizó la culminación de años de constancia, respaldo familiar y acompañamiento de amigos.

Yeritka, nativa de Ciénaga de Oro, finalizó su proceso de formación tras enfrentar exigencias académicas y sostener, desde el inicio, la convicción de que los sueños se alcanzan con disciplina y perseverancia. “No fue fácil, pero gracias a Dios, a mis papás, a mis amigos y a la Universidad, hoy estoy aquí recibiendo mi diploma”, expresó al término de la ceremonia.

Cortesía

Durante su etapa universitaria, encontró apoyo fundamental en compañeros de su mismo municipio, con quienes inició la carrera y compartió toda la experiencia académica. “Nos mantuvimos juntos hasta hoy y me colaboraron muchísimo”, recordó. Ese respaldo, sumado al acompañamiento de docentes y amistades forjadas en la universidad, fue clave para sostener sus metas profesionales.

Sus padres, Madel Morales y Sandra Ochoa, vivieron el momento con orgullo. Para ellos, la graduación de Yeritka es el resultado de años de apoyo permanente, confianza y palabras de aliento constantes. “Nunca permitimos que se sintiera excluida. Siempre fue ‘tú puedes, sigue adelante’, y hoy vemos el resultado”, expresó su madre, visiblemente emocionada.

Cortesía

Desde temprana edad, Yeritka se moviliza en silla de ruedas debido a una condición en la columna. No obstante, esta circunstancia nunca definió sus aspiraciones ni limitó sus propósitos. “Todo se puede lograr, no hay límites”, aseguró la nueva profesional, que ya proyecta continuar su formación con estudios de posgrado.

El rector Jairo Miguel Torres Oviedo destacó historias como la de Yeritka como expresión del verdadero sentido de la educación pública. “La universidad existe para abrir oportunidades y transformar realidades. Cada graduado que enfrenta desafíos y culmina su proceso formativo demuestra que el conocimiento es una herramienta poderosa cuando se acompaña de voluntad, apoyo y compromiso social”.