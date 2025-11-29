En atención a un reporte oficial entregado por la empresa Urrá S.A., que da cuenta que el nivel del embalse ha sobrepasado la cota 130,00 m.n.s.m, la gobernación de Córdoba, a través de la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo de Desastres, declaró en la tarde de este sábado 29 de noviembre la Alerta Naranja en la cuenca del río Sinú.

Según Urrá, existe riesgo de un posible rebose por el vertedero de excesos en el embalse de la Central Hidroeléctrica debido al aumento atípico en los caudales por las intensas lluvias de los últimos días y horas.

El impacto sería para las comunidades ribereñas ubicadas aguas abajo en los municipios Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento, que son los que cobija la alerta y que deben entonces activar de inmediato los procedimientos establecidos en sus respectivas Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias.

Por su parte, desde la gobernación fueron activados los protocolos previstos en la Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias (EDRE), que orienta las acciones preventivas para proteger a las poblaciones en la zona de influencia.

Le recomiendan a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y a las alcaldías:

Identificar y vigilar los puntos críticos a lo largo del río Sinú y establecer mecanismos de monitoreo, alerta comunitaria y rutas de evacuación. Actualizar el inventario de capacidades, incluyendo personal, equipos, recursos técnicos y logísticos disponibles para la atención de emergencias. Verificar las comunidades en zonas de riesgo alto y medio, además de los protocolos de respuesta definidos para escenarios de inundación.

La Dirección Técnica Ambiental y de Gestión del riesgo de desastres continúa haciendo seguimiento permanente junto a la empresa Urrá S.A., con el fin de reaccionar de manera oportuna ante cualquier cambio en el comportamiento del embalse y garantizar así la seguridad de las familias en las zonas ribereñas.