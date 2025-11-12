El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal-SUE, Jairo Torres Oviedo, a nombre de todos los rectores de las universidades públicas del país, hizo un nuevo llamado a la Cámara de Representantes.

Lea más: Montería ya tiene aeropuerto internacional: fue creado el puesto de control migratorio en Los Garzones

Al término del Consejo Nacional de Rectores del SUE, que se desarrolló en la sede de la Universidad de Nariño en Pasto, Torres Oviedo, le pidió a los representantes a la Cámara que le den celeridad al trámite de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, en el que se define un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior pública.

“Este es un llamado respetuoso que le hacemos a la Cámara de Representantes, antes de finalizar la presente legislatura para que el país y el sector tenga esa buena noticia, una reforma completa, una reforma que garantice la estabilidad financiera de las universidades públicas”, expresó Torres Oviedo.

Ver más: Petro asegura que la magistrada Cristina Lombana actuó contra Benedetti por “sesgo ideológico”

Esta aprobación le permitirá al conjunto de las universidades públicas del país contar con un modelo de financiación que garantice el fortalecimiento de las instituciones de educación superior estatales.