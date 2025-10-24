Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Córdoba se incautaron de 16 mil dosis de marihuana avaluadas en la suma de 160 millones de pesos.

El hallazgo, de acuerdo con la institución, se produjo en un puesto de control instalado en el kilómetro 52, sector Tres Esquinas, de la vía Planeta Rica – Sincelejo.

Fue posible además, gracias a la información suministrada por la Red de Participación Cívica.

Los uniformados interceptaron un vehículo tipo camión de una empresa de transporte que cubría la ruta Medellín – Sincelejo y al inspeccionar la carga hallaron 24 paquetes envueltos en plástico que contenían una sustancia alucinógena y hacían parte de una encomienda.

El conductor del vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 18 Local de Sahagún, para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía de Córdoba indicó que “con este resultado se logra afectar una de las finanzas criminales del Clan del Golfo y de grupos delincuenciales que se dedican al narcotráfico. Seguimos trabajando incansablemente para garantizar la seguridad en nuestras vías y combatir el crimen en todas sus formas”.