La Secretaría General de la Universidad de Córdoba dio a conocer el listado de los candidatos habilitados para continuar en el proceso de designación de rector de la alma máter para el período 2026-2031.

El comunicado oficial de la Secretaría General indica que luego de verificar los requisitos exigidos para el cargo de rector, 3 de las 10 personas que se inscribieron, quedaron habilitadas para avanzar en este proceso.

Se trata de los connotados académicos que son egresados y han estado vinculados a esta universidad Francisco Torres Hoyos, Delia González Lara y el actual rector Jairo Torres Oviedo.

¿Quiénes son los seleccionados?

Francisco Torres Hoyos, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Básicas, es doctor en Física, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas Venezuela; magíster y especialista en Física, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, e investigador senior reconocido por Minciencias.

Delia González Lara, actualmente es la directora del Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba, es candidata a doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cartagena, en convenio Rude de Colombia, magíster en la enseñanza del inglés, de la Universidad del Norte y especialista en enseñanza del inglés, de la Universidad de Córdoba.

Jairo Torres Oviedo, actual rector de la Universidad de Córdoba, es doctor y magíster en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, especialista en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería, especialista en Filosofía Política de la Universidad de Cartagena y especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos de la Universidad de Pisa, en Italia, es abogado de la Universidad del Sinú y Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba.

Una vez surtidas las reclamaciones que se deriven de esta selección la Secretaría General de la Universidad de Córdoba dará a conocer sus respuestas el viernes 24 de octubre.

Para estas elecciones tendrán en cuenta los resultados de una consulta virtual programada para el próximo 14 de noviembre.