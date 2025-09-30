La Universidad de Córdoba abrió los canales para facilitar las pautas a estudiantes de las facultades de Ciencias Básicas y de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, como también a empresarios de la región para ingresar al mercado laboral de Estados Unidos.

La asesoría presencial estuvo a cargo de expertos cofundadores de Strategic Consultancy for New Markets- Consultoría Estratégica Para Nuevos Mercados (GM&L).

Durante tres días, la alma máter desarrolló una agenda de trabajo con Iván Mutis Katunaric y Marina Besada Lombana, asesores y miembros de la citada empresa de consultoría estratégica, fundada en 2012 y con sede en Florida, y que se encarga de identificar oportunidades de negocio, implantarse, consolidarse y crecer en mercados internacionales, con experiencia además de Colombia, en Chile y España.

Esta agenda se enmarca en el proyecto de extensión: ‘Fortalecimiento del Sistema Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Soportado en la Transformación Digital e Industrias 4.0 en el departamento de Córdoba’, cuyo director, el docente e investigador científico Francisco Torres, explica que no sólo se ha querido generar un impacto en la región, sino que sus resultados pueden tributar al mercado norteamericano.

La iniciativa, que se resume en Industrias 4.0, se ejecuta desde la Universidad de Córdoba en alianza con la Escuela de Empresarios de Quebec, la Universidad Cooperativa de Colombia y ProMontería, con el propósito de transformar el sistema territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo la política pública en ciencia, tecnología e innovación y estrategias orientadas a fortalecer el desarrollo regional mediante tecnologías avanzadas.