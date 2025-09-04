En el marco del programa “El Poder de la Nutrición” que ejecuta la gobernación de Córdoba con la Fundación Éxito, se llevó a cabo una nueva jornada de capacitación en nutrición, dirigida a las madres beneficiarias.

Adicional a ello hubo la sexta entrega de bonos de alimentación en los municipios de Montería y Lorica, beneficiando a 135 madres gestantes, lactantes y con niños y niñas menores de dos años.

Sebastián Ardila, asistente de inversión social de la Fundación Éxito, orientó el espacio pedagógico explicando la importancia de la nutrición en la primera infancia y cómo este programa contribuye al desarrollo integral de los más pequeños.

Gobernación de Córdoba

Por su parte, Javier Olea Blanquicet, titular de la cartera de salud en la gobernación de Córdoba, sostuvo que “estas alianzas son un paso importante para la salud pública, porque si los niños y niñas se alimentan bien en sus primeros años de vida, vamos a garantizar un mejor desarrollo. Desde la secretaría de Desarrollo de la Salud acompañamos este maravilloso programa que es liderado por la gestora Social Valeria Vega, y que tiene un impacto positivo en las acciones que desde el gobierno departamental se implementan para combatir la desnutrición infantil”.

Este programa no solo busca entregar un apoyo económico en alimentación, sino también generar hábitos de vida saludables que impacten positivamente en el bienestar de nuestra niñez.