En una clínica de Sincelejo, en Sucre, se produjo el deceso de una adolescente cordobesa por culpa del dengue hemorrágico. Se trata de Daniela Andrea Salgado Pérez, que residía en el barrio Nueva Esperanza del municipio de Chinú, en Córdoba.

El deceso se produjo el lunes 1 de septiembre y ella había llegado a Sincelejo remitida desde la tarde del viernes 29 de agosto, procedente de su natal Chinú, donde le habían diagnosticado la enfermedad que se le manifestó a través de varias patologías, entre ellas fiebre elevada.

Las autoridades de salud en Córdoba aún no se han pronunciado sobre este hecho que tiene atemorizados y con dolor a los chinuanos. Sin embargo, sí reconocen que hay brote de dengue en el territorio.

Salgado Pérez era estudiante de la Institución Educativa San Francisco de Asís, de Chinú, donde cursaba el grado noveno y donde era una destacada en lo que se refiere a la escritura, según refirió Yaneth Álvarez, su profesora de Lectura, escritura y oralidad.

“Ella era mi estudiante Daniela Salgado Pérez, una niña hermosa, talentosa y llena de vida. Increíble que hoy se nos haya ido, así de repente. ‘Dani’ escribió varios poemas en mis clases de “Lectura, escritura y oralidad”. Duele la fragilidad de la vida, duele que una flor se marchite y muera, iniciando apenas la primavera. Descansa en paz querida ‘Dani’, a su familia nuestro abrazo solidario y sentidas condolencias”, lamentó la docente.

Sus compañeros decidieron rendirle un homenaje dejando una rosa blanca y varios lazos morados en el pupitre en el que se solía sentar para tomar sus clases.

Instagram @yaneth_leee La comunidad educativa del colegio en el que estudiaba rindió un sentido homenaje en el pupitre en el que solía tomar sus clases.

“Hoy nos embarga una profunda tristeza por la partida temprana de quien con su alegría, amistad y dedicación dejó huellas imborrables en nuestra institución. Nos unimos en oración y solidaridad con sus seres queridos, pidiendo a Dios fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor. Daniela vivirá siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos la dicha de compartir con ella”, se condolió la institución.

Las honras fúnebres de la adolescente se llevarán a cabo en su natal Chinú este 2 de septiembre a las 04:00 de la tarde. Antes su cuerpo será expuesto en las instalaciones del colegio para rendir un último adiós por parte de la comunidad educativa.