Este sábado 30 de agosto, a la medianoche, vence el plazo para la inscripción numérica de las delegaciones que participarán en los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, Córdoba 2025.

Esta es una etapa fundamental en la planeación del evento internacional, en el que 13 países competirán en igual número de disciplinas deportivas con la participación de más de 2 mil jóvenes entre los 15 y 17 años.

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, recordó la importancia de este momento en el calendario organizativo: “Este 30 de agosto a la medianoche vence el plazo para la inscripción numérica de las delegaciones. Un momento clave para seguir construyendo estos juegos que esperamos cumplir con toda la dignidad. Colombia abre sus puertas a la región”, dijo.

Los juegos se disputarán en los municipios de Montería y Cereté, en escenarios recientemente inspeccionados por funcionarios del Ministerio del Deporte, la Gobernación de Córdoba, Indeportes Córdoba y representantes de las alcaldías.

Gobernación de Córdoba/Cortesía

La ministra agregó que este encuentro internacional es un gran compromiso de país, que tendrá una inversión de 12 mil millones de pesos.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, subrayó el compromiso del departamento con esta etapa decisiva. “El cierre de las inscripciones numéricas representa un avance clave en la consolidación de los juegos. Desde la gobernación, junto a Indeportes Córdoba y con el respaldo del Gobierno Nacional, seguimos trabajando para que Montería y Cereté reciban con altura a los jóvenes atletas. Estos juegos son una oportunidad para fortalecer la integración regional y proyectar a Córdoba como un territorio que apuesta al deporte y a la formación de nuevas generaciones”.