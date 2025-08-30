La palabra de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama con respecto al fútbol, sobre todo cuando hablamos de la selección Colombia, pesa bastante. Se trata de uno de los jugadores históricos de la ‘Tricolor’. El icónico futbolista, por medio de un video en Instagram junto a su esposa, reaccionó a la nueva convocatoria de la selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

En el clic, Valderrama lee junto su esposa cada uno de los nombres de la convocatoria del profesor Néstor Lorenzo, que enfrentará en las fechas 17 y 18 a Bolivia, como local, y a Venezuela como visitante.

Cuando llegó el momento de mencionar a Dayro Moreno, se llenó de elogios con su particular forma de expresarse: “¡Qué calidad!”, dijo, al tiempo que Elvira Redondo, su esposa, saltaba y aplaudía en señal de emoción.

“Mi flaca @redondoelvira dice que no le gusta el fútbol y mírala como la tiene la selección se fue de lista y toa vaina. Estamos modo selección todo bien todo bien”, se lee en la publicación de ‘el Pibe’.

Hay que recordar que Valderrama era uno de los que pedía el llamado de Dayro Moreno a la selección Colombia.

Aprovechó para invitar a los fanáticos del combinado nacional a apoyar en estas dos fechas a la selección: “Muchachos, a llenar el Metropolitano que vamos a clasificar”.

En lo que va del año 2025, Dayro acumula 23 goles, ocho de ellos en la Copa Sudamericana. El delantero de 39 años es, además, el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano con 370 tantos hasta el momento.