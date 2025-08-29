La Universidad de Córdoba fue escogida como anfitriona del XIII Encuentro de Gestión Universitaria, del Sistema Universitario Estatal (SUE), que preside el rector de esta alma máter, Jairo Torres Oviedo.

El evento, que reunirá a los 33 rectores de instituciones de educación superior públicas del país y a sus vicerrectores administrativos y financieros, se desarrollará entre el 24 y el 26 de septiembre.

El eslogan del Encuentro es: ‘Tejemos Conocimientos, Transformamos Territorios’.

Será un espacio para reflexionar colectivamente sobre los desafíos, avances y oportunidades del sector, pues también han sido invitados directivos, académicos y profesionales vinculados a los procesos de dirección, liderazgo y gestión en universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas.

“En el Sistema Universitario Estatal (SUE) creemos firmemente que el conocimiento compartido transforma contextos, y que cada universidad, desde su experiencia y compromiso, es clave en la construcción de una gestión pública universitaria más innovadora, eficaz y sensible al territorio”, sostuvo el rector de la Universidad de Córdoba, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Jairo Torres Oviedo.

Temas

El XIII Encuentro de Gestión Universitaria, del Sistema Universitario Estatal, girará en torno a cuatro ejes temáticos: Transformación Digital, Impacto Social en el Territorio, Planeación y Gestión Para la Sostenibilidad y Gestión de la Docencia e Investigación.

En transformación digital desarrollarán aspectos como: estrategias institucionales y gobernanza digital; cultura digital con enfoque de sostenibilidad e inclusión; educación y aprendizaje en entornos digitales; digitalización de procesos y servicios universitarios, y tecnologías emergentes aplicadas.

En impacto social en el territorio desarrollarán los subejes: modelos de articulación universidad – empresa – Estado; evaluación y medición del impacto social universitario; proyectos colaborativos con comunidades; y extensión universitaria con enfoque transformador, agente de paz, inclusión y equidad.

Entre tanto en planeación y gestión para la sostenibilidad abarcarán los aspectos de gestión casada en resultados y mejora continua; gestión financiera eficiente y transparente; modelo de regionalización universitaria; planeación territorial y articulación con el entorno, y responsabilidad ambiental institucional.

Y en el eje de gestión de la docencia e investigación ampliarán los subtemas de gestión académica centrada en el estudiante; políticas y prácticas; innovación curricular; ampliación de cobertura; implementación de estrategias formativas en ciencia, tecnología e innovación; estrategias de consolidación de grupos; centros e institutos de investigación y experiencias de mediación de impacto investigativo.