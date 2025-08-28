Luego de una denuncia ciudadana recibida en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de la gobernación de Córdoba, una comisión realizó una visita a una droguería para verificar y constatar los hechos reportados, y en efecto evidenció el incumplimiento de la normativa vigente sobre la venta de medicamentos. Esto motivó el cierre temporal del establecimiento farmacéutico en el municipio de Tierralta.

Constataron que la entidad no estaba inscrita en los fondos rotatorios ni tampoco contaba con el personal calificado para ejercer la dirección técnica, especialmente las que manejan medicamentos de control especial, labor que debe ser ejercida por un químico farmacéutico o por un regente de farmacia.

La Resolución 1478 de 2006, del Ministerio de Salud y Protección Social, establece normas claras para el control, seguimiento y vigilancia de sustancias sometidas a fiscalización, como medicamentos y sus componentes, y define su clasificación, manejo, importación, exportación, compra, venta, destrucción y uso, para prevenir el abuso y la dependencia de estas sustancias.

“Todas las disposiciones de esta resolución aplican para las entidades públicas, privadas, personas naturales que se dediquen a importar, exportar, procesar, manipular, sintetizar, almacenar, distribuir, vender, consumir o dispensar medicamentos de control especial. Por eso, se aplicó la medida de cierre debido al incumplimiento de esta normativa”, explicó Viviana González, directora de Inspección, Vigilancia y Control.