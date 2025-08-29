En desarrollo de la estrategia institucional “Seguros, Cercanos y Presentes” el Comando de la Policía Metropolitana de Montería puso en marcha una serie de operativos en el sur de la ciudad que buscan mejorar la seguridad en la capital de Córdoba.

Los uniformados adscritos al CAI Santa Fe realizan registros a personas, vehículos y establecimientos.

Estos dispositivos, orientados por el intendente jefe Newin Morales, comandante del CAI Santa Fe, tienen como propósito prevenir conductas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

Estas acciones, de acuerdo con el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, se realizan en otros sectores de la ciudad, y como resultado de ello en un operativo efectuado en inmediaciones de la Terminal de Transportes fue capturado un hombre de 38 años al que le hallaron en su poder varias dosis de marihuana listas para la comercialización.

