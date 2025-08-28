Una importante cantidad de elementos de intendencia, presuntamente pertenecientes al Clan del Golfo, fueron incautados en el corregimiento El Cedro, jurisdicción del municipio de Ayapel, en Córdoba.

Tropas del Gaula Militar Sinú y el Gaula Militar Bajo Cauca, direccionadas por la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, junto al CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble que sería utilizado como sastrería de la subestructura Uldar Cardona Rueda del grupo armado ilegal.

En el lugar confeccionan las prendas y artículos de campaña de uso privativo de la Fuerza Pública, y entre el material hallado, que está avaluado en 6 millones de pesos, están 20 metros de reata de diferentes colores, 3 toldillos, 2 equipos de campaña, 2 riñoneras, 4 pavas, 24 rollos de hilo, 100 botones y 100 seguros plásticos.

Ejército Nacional Material incautado.

Además de varios rollos de espuma, moldes para elaborar diferentes partes de material de intendencia, 100 tirantes en nylon, cremalleras, ganchos metálicos, entre otros accesorios.

El material incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía 79 contra las Organizaciones Criminales para los respectivos procesos judiciales.