De cara a la difícil situación de orden público que se vive en el país la fuerza pública asentada en la ciudad de Montería y su área metropolitana, que abarca a cuatro municipios más, definió y puso en marcha estrategias de prevención y control que permitan garantizar la tranquilidad en su jurisdicción.

Leer más: Ungrd entrega nueva playa en Cartagena más amplia y segura

Los comandantes del Ejército y Policía Nacional que hacen presencia en este territorio se reunieron con personal de la Alcaldía, Personaría Municipal, Defensoría del Pueblo y Migración Colombia, en un consejo de seguridad en el que analizaron el contexto actual de violencia en el país.

Además revisaron compromisos en materia de articulación interinstitucional, planes operativos y dispositivos de seguridad que se aplicarán en diferentes sectores de Montería, al tiempo que acordaron mantener la coordinación con las entidades locales y nacionales con el fin de responder de manera efectiva a cualquier situación que pueda afectar la convivencia ciudadana.

Le puede interesar: Sebastián y Jáider, dos muchachos a los que el programa Jóvenes de Paz, en Sincelejo, les cambió la vida

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, informó que esta unidad “continuará desplegando acciones de prevención, control y vigilancia en desarrollo de la estrategia institucional Seguros, Cercanos y Presentes, reafirmando su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”.