La Policía Metropolitana de Montería logró la captura de un sujeto señalado de comercializar cocaína a través de redes sociales.

Durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en el barrio Venecia, unidades de la Policía detuvieron en flagrancia al sujeto señalado de por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal.

Además, fueron incautadas 12 bolsas de clorhidrato de cocaína y 01 gramera digital.

De acuerdo con las autoridades, el capturado comercializaba sustancias estupefacientes mediante la modalidad de entrega a domicilio, donde era contactado a través de red social con mensajes en clave para no ser detectado.

“Este hombre operaba solo, pero utilizaba plataformas digitales para atraer consumidores, lo cual representa un riesgo enorme para los jóvenes”, advirtió el coronel Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.