Además de conocer diversos aspectos de la universidad y recorrer sus instalaciones, los más de 1.700 nuevos estudiantes de la Universidad de Córdoba que ingresan en el segundo semestre de este 2025 tuvieron la oportunidad de informarse sobre historias profesionales exitosas de muchos de sus egresados.

Algunos los acompañaron en el Centro de Convenciones de Montería y otros, que residen por fuera, lo hicieron a través de videos.

Unicórdoba/Cortesía

La jornada de inducción, que fue de dos días, fue liderada por el rector Jairo Torres Oviedo, quien aseguró que “el poder de esta universidad es un poder que transforma y libera. Transforma porque nos cambia la visión de la vida, porque nos llena de capacidades académicas, científicas y humanas para cambiar el mundo; nos enseña que podemos transformar la vida y que podemos liberarnos, en términos del conocimiento”.

Al tiempo les presentó la oferta académica, cultural, deportiva y de bienestar que los acompañará durante su vida universitaria, y entre las fortaleza les mencionó la matrícula cero, almuerzos subsidiados, residencias universitarias, un sólido sistema de bienestar estudiantil, laboratorios y aulas modernizadas.

Los estudiantes provienen de distintos municipios de Córdoba y de varias regiones del país, y fueron recibidos por directivos, decanos, docentes y personal administrativo.

Los nuevos más de 1.700 estudiantes fueron seleccionados entre cerca de 4.500 aspirantes.