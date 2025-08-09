A 346 se elevó el número de subsidios de vivienda complementario entregados por la alcaldía de la ciudad de Montería en el marco de su programa Montería Vive con Vivienda.

En la más reciente entrega hubo 21 beneficiarios que se suman a los 325 que ya habían sido otorgados en los primeros sorteos por el alcalde Hugo Kerguelén García.

Los subsidios fueron desembolsados directamente a las cuentas de los constructores y promotores, asegurando el cierre financiero de cada operación y protegiendo a las familias contra fraudes.

Los proyectos beneficiados en esta tercera entrega fueron: Urbanización Vallejo Etapa 5 (Comuna 1); Urbanización Balcones de Jaspe (Comuna 8); Urbanización La Victoria y Monte Príncipe (Comuna 4) y Vereda Tropical Superior (Comuna 4).

“Hoy, 21 familias monterianas recibieron las llaves de su casa propia. Familias que no se quedaron esperando, que se movieron, que creyeron y lucharon por esto. No es un regalo. Es el resultado de su esfuerzo y del trabajo conjunto con constructoras confiables y una administración que acompaña. Porque cuando se hacen las cosas bien, los sueños sí se cumplen”, expresó Kerguelén García en el acto de entrega.

A la fecha el gobierno municipal ha invertido en estos subsidios más de $6.800 millones, siendo las comunas 1, 4, 6, 8 y 10 las más beneficiadas y priorizando a las familias que ya tenían negocios inmobiliarios en curso con constructoras de confianza, lo que ha agilizado el proceso de tener casa propia.