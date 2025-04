En desarrollo del primer Comité Regional de Seguimiento a la situación de la Mojana que se efectuó en la ciudad de Montería y que contó con la presencia del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara exigió soluciones integrales.

Leer más: Corte Suprema emitió sentido de fallo condenatorio contra Jorge Pérez Bernier, exgobernador de La Guajira

El también presidente de la Federación Nacional de Departamento (FND) reiteró que es necesario actuar con celeridad para enfrentar la crisis que afecta a más de 400 mil personas damnificadas por las inundaciones registradas desde agosto de 2021.

Carrillo Arenas, que es además el director encargado del Fondo de Adaptación, presentó un proyecto para la reactivación socioeconómica de la región, priorizando al sector arrocero.

Ante esto el mandatario de Córdoba reconoció el liderazgo y voluntad del funcionario del nivel central, pero manifestó su inconformidad por la ausencia de otros ministerios que no se presentaron en el encuentro, demostrando con ello, según él, el poco compromiso que tienen con esta problemática nacional dado que abarca a 11 municipios de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia.

“Es una falta de respeto la no presencia de los demás miembros del Gobierno Nacional. No es aceptable que en una situación de esta magnitud no estén presentes los responsables de las carteras de Agricultura, Ambiente, Comercio y otras entidades fundamentales para la reactivación de la zona”, expresó Zuleta Bechara.

Ver también: Hombre conocido como ‘El Superman de las corralejas’ reveló cuánto gana por show: “Me traje 8 millones de pesos”

A pesar de múltiples reuniones y mesas de diálogo, las comunidades de la Mojana siguen esperando acciones concretas para mitigar el riesgo, recuperar la economía y promover un desarrollo sostenible. “Este problema está sobrediagnosticado, necesitamos acción inmediata y coordinada. La Mojana requiere proyectos de infraestructura, apoyo agropecuario, impulso al turismo y seguridad alimentaria”, afirmó el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

“Seguiremos insistiendo para que nuestra gente tenga la atención que merece”, puntualizó.