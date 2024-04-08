La Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud habilitó desde este lunes 8 de abril tres líneas de atención para que los usuarios de Sanitas y Nueva EPS, recientemente intervenidas por la Superintendencia de Salud, reporten afectaciones en la prestación de los servicios de salud.

Las líneas disponibles para tal fin son: celulares, 3215763189 y 3182826134 y una línea fija 6047955824.

Yeny Torralvo Viana, secretaria de Desarrollo de la Salud, indicó que el pasado jueves verificaron en los lugares donde Sanitas y Nueva EPS prestan sus servicios y constataron que estos se están prestando normalmente.

'Sin embargo, hemos habilitado estas tres líneas de atención para que los usuarios puedan reportar cualquier inconveniente en los servicios. Las líneas para recibir reportes de usuarios de Sanitas y Nueva EPS están activas a partir de hoy', anotó la funcionaria.

Los usuarios deben reportar si les niegan citas de consulta externa, si le cancelan procedimientos o exámenes que ya habían sido autorizados, si suspenden la entregan medicamentos y si les niegan servicios usando como excusa la intervención, entre otras.

La Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Desarrollo de la Salud seguirá realizando monitoreos periódicos en las sedes donde Sanitas y Nueva EPS prestan sus servicios con el fin verificar que se mantenga la prestación de estos normalmente.