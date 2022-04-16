La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo informó que durante la actual temporada de lluvias los municipios de Ayapel, Cereté y Tierralta, se han declarado en calamidad pública.

{“titulo”:“Campesino en Tierralta fue mordido por una babilla de dos metros “,”enlace":“https://www.elheraldo.co/cordoba/cordoba-campesino-en-tierralta-fue-mordido-por-una-babilla-de-dos-metros-901835″}

Las recientes lluvias que han caído sobre el departamento han puesto en alerta a algunos municipios, quienes optaron por decretarse en calamidad pública para tener mayor celeridad en los procesos y lograr atender a los afectados.

Por otro lado, la entidad precisó que San José de Uré se estaría decretando en calamidad la próxima semana, puesto que hay alerta por cuenta de las crecientes súbitas en la quebrada que circunda el pueblo.

Entre tanto, los municipios de la Zona Costanera como Canalete, Moñitos, Los Córdobas y Puerto Escondido también se han visto afectados con el adelanto de la temporada.

{“titulo”:“Defensoría del Pueblo recorrió zonas inundadas por el chorro de Cara e’ Gato”,“enlace”:“https://www.elheraldo.co/cordoba/cara-e-gato-defensoria-del-pueblo-recorrio-zonas-inundadas-901813″}

Asimismo, municipios del San Jorge cordobés como Buenavista, La Apartada, Montelíbano y Puerto Libertador han registrado eventualidades por la temporada de lluvia que se adelantó en el año 2022.