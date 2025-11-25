Con el firme propósito de seguir creciendo junto a su gente, Megatiendas celebra la apertura de su nueva tienda en Villa Campestre, la número 31 a nivel nacional, que abrirá sus puertas el próximo 15 de noviembre. Esta inauguración marca un nuevo hito para la cadena, que consolida su presencia en el Atlántico y ratifica su compromiso con el desarrollo de Barranquilla y de toda la región Caribe.

La llegada de Megatiendas a Villa Campestre representa progreso y oportunidades para la comunidad, al generar más de 40 empleos directos y 100 indirectos, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía local y al bienestar de las familias del sector.

En sus instalaciones, los clientes podrán realizar su mercado completo en un solo lugar, con una amplia variedad de productos que incluyen frescos, carnes, frutas, verduras, abarrotes, bebidas, lácteos, congelados y artículos de aseo y limpieza del hogar, todos con la promesa de excelente calidad, precios justos y un servicio cercano.

Junto al sector productivo

Fiel a su filosofía de responsabilidad y apoyo a la producción nacional, Megatiendas trabaja de la mano con cultivadores y productores locales, garantizando así productos frescos, de calidad y de origen responsable. De esta manera, la cadena contribuye al fortalecimiento del campo colombiano y a la generación de empleo en las comunidades rurales.

Uno de los sellos distintivos de la marca es su especialización en carnes. Megatiendas ofrece las mejores carnes de la región Caribe, frescas, tiernas y con procesos de trazabilidad completa, lo que asegura la confianza y calidad que los clientes reconocen.

Con presencia en 30 tiendas distribuidas en Cartagena (17), Barranquilla (7) y Santa Marta (6), Megatiendas genera más de 1.700 empleos directos e indirectos, consolidándose como un motor de progreso y bienestar para las familias caribeñas.

Con la apertura de Megatiendas Villa Campestre, la compañía reafirma su compromiso con la frescura, calidad, servicio y economía, llevando su promesa de valor a más hogares del Atlántico y fortaleciendo su presencia como una de las cadenas más queridas y confiables del Caribe colombiano.